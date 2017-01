Göschweiler Göschweiler Bläserjugend auf dem Vormarsch

Nachwuchsorchester der Göschweiler Trachtenkapelle freut sich über gleich zwölf neue Zöglinge.

Musikalisch erfolgreich, finanziell gut aufgestellt, kameradschaftlich vorbildlich und dazu noch eine Bereicherung in der Region und Dorfgemeinschaft – all dies verkörpert die Bläserjugend der Trachtenkapelle Göschweiler. Vor neun Jahren wurde die Bläserjugend gegründet, um die Jugend und ihr Interesse im Verein zu fördern. Bei der Jahreshauptversammlung zeigte sich, wie erfolgreich das Ziel verfolgt wird. Alleine im vergangenen Jahr, so Nadine Dresel in ihrem Bericht, konnten vier neue Zöglinge gewonnen werden, deren Zahl nun auf zwölf Personen gestiegen ist. Beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle, beim Herbstfest und Dorfhock war die Bläserjugend aktiv, deren Durchschnittsalter bei 17 Jahren liegt. Musikalisch und mit der Probenarbeit zeigt sich Dirigent Jens Heringshausen zufrieden, obwohl er sich für seine Truppe mehr Auftritte wünsche. 16 Veranstaltungen und 18 Proben hatten die Jugendlichen im vergangenen Jahr absolviert. Bastian Bölle, Judith Agostini und Maya Bölle waren immer anwesend. Erfreulich der Kassenbericht von Carla Albert. "Dank einer Spende der Volksbank kann nun eine Klarinette angeschafft werden", freute sich die Vorsitzende Hanna Albert. Neben den Juniorabzeichen, die erfolgreich abgelegt wurden, war es Nikolas Winterhalder, der das Jugendleistungsabzeichen in Bronze absolvierte. Unterstützung bekam der Trompeter dabei von seinem Ausbilder Ewald Mayer.

Stolz kann der Verein auch auf den Dirigenten Jens Heringshausen sein, der zum einen die Sprache der Jugend spricht und sie musikalisch weit nach vorne bringt, aber auch für sein Engagement, sich der Dirigenten-Ausbildung in der Akademie in Staufen zu stellen.

Ortsvorsteher Manfred Furtwängler hob das Engagement der Jugend in der Dorfgemeinschaft hervor. Die aktive Gruppe sei nicht nur der Unterbau des Musikvereins, sondern bereichere durch den Dorfhock auch das kulturelle Leben im Löffinger Ortsteil.