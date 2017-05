Dittishausen Gaudirennen mit dem Leiterwagen durch Dittishausen

Beim Dittishauser Leiterwagenfest wird auch die Miss Leiterwagen gekürt. Bauernmarkt lockt am Wochenende.

Der Leiterwagen steht in Dittishausen bereit, um am kommenden Sonntag, 21. Mai, beim sechsten Leiterwagenfest von den einzelnen Vereinen mit Heu beladen und durch den Parcours gefahren zu werden. Diese erfrischende Idee vom damaligen Ortsvorsteher Georg Rieple und Karlheinz Rontke wird in diesem Jahr ins sechste Rennen gehen. Ein Spaß für die Teilnehmer und Zuschauer. Gefragt sind Geschick und Schnelligkeit beim Leiterwagenrennen, Kreativität bei der Kür zur Miss Leiterwagen, wobei diese keineswegs nur weiblich sein muss. Nicht nur die Erwachsenen sollen Spaß haben, für die Kinder gibt es ein Kinderrennen aufgeteilt in die Altersgruppe sechs bis zehn Jahre, sowie elf bis 15 Jahre. Sie haben einen kleineren Leiterwagen durch den Parcours zu fahren.

Eingebettet ist das Leiterwagenfest der Dittishauser Vereine in ein Fest mit vielen zusätzlichen Höhepunkten. So locken der Floh- und Bauernmarkt und das Oldtimertreffen mit Autos, Schlepper und Motorräder. Auch musikalisch geht es auf dem Berg Tabor hoch her. Angesagt haben sich die „Baaremer Luusbuebe“ und die „Wutachtäler Alphornbläser“.

Der Start des Leiterwagenfests wird um 10 Uhr mit dem Warm-up mit den Leiterwagen sein, dazu wird der Musikverein Dittishausen mit dem Frühschoppenkonzert für Unterhaltung pur sorgen. Das Rennen startet für die Kinder um 13 Uhr, für die Erwachsenen wird um 14 Uhr der Startschuss zum ersten Durchlauf fallen. Die besten vier Mannschaften gehen um 16 Uhr im zweiten Durchlauf an den Start. Um 17.30 Uhr stehen die Siegerehrung und die Pokalübergabe für Miss Leiterwagen 2017 an.

Für die besten Leiterwagenteams locken tolle Preise. Der Sieger darf sich über einen Reisegutschein von Interhome in Höhe von 500 Euro freuen. Der Zweitplatzierte wird sich zu einer Brauereibesichtigung in Donaueschingen mit Umtrunk und Imbiss für 15 Personen anmelden und dem Drittplatzierten winkt noch ein Essensgutschein in Höhe von 100 Euro. Wie die Geschäftsführerin des Verkehrsvereins, Jessica Scherzinger, erklärt, haben sich sechs Gruppen angesagt. Aus Dittishausen der Sportverein und die Geißenzunft, die treuen Gäste „Südtiroler Schwarzwald-Slowenen", zwei Gruppe von den Ruhmattenschimmel Bollenbach und neu die Dreisamtäler Nebelwölfe aus Stegen.

Das Leiterwagenfest findet am Sonntag, 27. Mai, ab 10 Uhr in der Dorfmitte statt.