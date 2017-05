Dittishausen Gabi Koberski führt Dittishauser Verkehrsverein

Übernachtungszahlen bleiben in Dittishausen stabil. Trend geht eindeutig zu Kurzaufenthalten.

Stabile Übernachtungszahlen mit leichtem Plus, eine Verweildauer über dem Durchschnitt, ein Plus in der Kasse und keinerlei Probleme bei den Neuwahlen, trotz gleich mehrfach neuer Besetzungen, zeichnen den Verkehrsverein Dittishausen aus.

Wahlen: Bei den Neuwahlen wurde Gabi Koberski zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Peter Weißbach, der sein Amt abgab. Die Sozialpädagogin und vierfache Mutter engagiert sich schon seit geraumer Zeit als stellvertretende Vorsitzende. Dabei hat sie ihren touristischen Weitblick, etwa mit der Idee Dittishausen als Wellnessdörfle zu vermarkten, schon unter Beweis gestellt. Ebenfalls neu ist der 69-jährige Herbert Korb aus Gundelfingen als zweiter Vorsitzender, die Kasse wird auch in Zukunft von Ortschaftsrätin Petra Vetter geführt, der 61-jährige Diplom Finanzwirt Martin Leisler ist Vertreter der Ferienhäuser und Lothar Rudigier bleibt Vertreter der Gastronomie. Seine 26-jährige Erfahrung wird der 78-jährige Peter Weißbach in Zukunft als Beisitzer einbringen zusammen mit der neuen Kollegin, der 30-jährigen Katharina Vogt.

Bei den Neuwahlen wurde Gabi Koberski zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Peter Weißbach, der sein Amt abgab. Die Sozialpädagogin und vierfache Mutter engagiert sich schon seit geraumer Zeit als stellvertretende Vorsitzende. Dabei hat sie ihren touristischen Weitblick, etwa mit der Idee Dittishausen als Wellnessdörfle zu vermarkten, schon unter Beweis gestellt. Ebenfalls neu ist der 69-jährige Herbert Korb aus Gundelfingen als zweiter Vorsitzender, die Kasse wird auch in Zukunft von Ortschaftsrätin Petra Vetter geführt, der 61-jährige Diplom Finanzwirt Martin Leisler ist Vertreter der Ferienhäuser und Lothar Rudigier bleibt Vertreter der Gastronomie. Seine 26-jährige Erfahrung wird der 78-jährige Peter Weißbach in Zukunft als Beisitzer einbringen zusammen mit der neuen Kollegin, der 30-jährigen Katharina Vogt. Tourismusbilanz: Die Bilanz von Geschäftsführerin Jessica Scherzinger ist erfreulich. So konnte der Verein eine kleine Steigerung bei den Ankunftszahlen in Höhe von 8,4 Prozent auf insgesamt 3882 Gäste verzeichnen. Auch bei den Übernachtungen ist dieser Aufwärtstrend erkennbar. Lagen die Übernachtungen im Jahr 2015 bei 26 500, sind diese 2016 um 2,2 Prozent auf 26 826 gestiegen. Dieser Trend der Kurzaufenthalte zeige sich speziell in der Nebensaison, habe allerdings auch den Vorteil, dass es eine Auslastung das ganze Jahr über gebe. Die allgemeine durchschnittliche Verweildauer liege bei 6,9 Tagen über dem Durchschnitt. Die deutschen Urlauber sind weiterhin Spitzenreiter, haben sogar zugenommen, doch die Besucher aus Israel haben klar die Holländer auf Platz zwei verdrängt. Ihre Zahl ging deutlich zurück – auch die der Schweizer, während es ein Plus bei den Besuchern aus Frankreich und Spanien gab. Derzeit vermietet der Verkehrsverein über Interhome 37 Häuser und Wohnungen, dazu 22 Appartements an Feriengäste und neun Appartements an Dauermieter. Immer mehr Häuser fallen als Vermietprojekte aus, da sie von den Besitzern als Dauerwohnung genutzt werden.

Die Bilanz von Geschäftsführerin Jessica Scherzinger ist erfreulich. So konnte der Verein eine kleine Steigerung bei den Ankunftszahlen in Höhe von 8,4 Prozent auf insgesamt 3882 Gäste verzeichnen. Auch bei den Übernachtungen ist dieser Aufwärtstrend erkennbar. Lagen die Übernachtungen im Jahr 2015 bei 26 500, sind diese 2016 um 2,2 Prozent auf 26 826 gestiegen. Dieser Trend der Kurzaufenthalte zeige sich speziell in der Nebensaison, habe allerdings auch den Vorteil, dass es eine Auslastung das ganze Jahr über gebe. Die allgemeine durchschnittliche Verweildauer liege bei 6,9 Tagen über dem Durchschnitt. Die deutschen Urlauber sind weiterhin Spitzenreiter, haben sogar zugenommen, doch die Besucher aus Israel haben klar die Holländer auf Platz zwei verdrängt. Ihre Zahl ging deutlich zurück – auch die der Schweizer, während es ein Plus bei den Besuchern aus Frankreich und Spanien gab. Derzeit vermietet der Verkehrsverein über Interhome 37 Häuser und Wohnungen, dazu 22 Appartements an Feriengäste und neun Appartements an Dauermieter. Immer mehr Häuser fallen als Vermietprojekte aus, da sie von den Besitzern als Dauerwohnung genutzt werden. Fremdenverkehrsort: Dittishausen und Löffingen als Tourismusort hob Bürgermeister Tobias Link hervor. Es gelte hier den Touristen eine schöne Landschaft und auch Attraktivität zu bieten. Die Pläne im Löffinger Schwarzwald-Park seien hier besonders zu nennen, wie auch Peter Weißbach in seiner Bilanz unterstrich. Doch auch das schnelle Internet sei eine wichtige Basis für Urlauber und Einheimische.

Dittishausen und Löffingen als Tourismusort hob Bürgermeister Tobias Link hervor. Es gelte hier den Touristen eine schöne Landschaft und auch Attraktivität zu bieten. Die Pläne im Löffinger Schwarzwald-Park seien hier besonders zu nennen, wie auch Peter Weißbach in seiner Bilanz unterstrich. Doch auch das schnelle Internet sei eine wichtige Basis für Urlauber und Einheimische. Veranstaltungen: „Den Menschen muss etwas geboten werden“, betonte Jessica Scherzinger. Wanderungen, Gutscheine, gepflegte Häuser gehören hier ebenso dazu, wie Kinonachmittage, der Service für die Urlaubspost, das Leiterwagenfest oder das seit Jahren erfolgreiche Jahresabschluss Konzert der „Double Town Bigband“. Neu in dieses Angebot aufgerückt ist Kulturinitiative „KuDitt“, deren Arbeit Änder Glod vorstellte.

Verkehrsverein

Der Verkehrsverein Dittishausen hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Sie begann, als Dittishausen der Vorzeige-Ferienort wurde. Sicherlich sind diese Glanzzeiten nicht mehr zu erwarten, doch mit Engagement versuchen die Verantwortlichen den liebenswerten Ferienort zu erhalten. Im Jahr 2009 waren es Peter Weißbach und Karlheinz Rontke (bis 2013 Geschäftsführer), welche mit Weitblick die Kooperation mit Interhome forcierten. Das Schweizer Unternehmen hat das Überleben des Verkehrsvereins gesichert und den Tourismus wieder angekurbelt. (pb)