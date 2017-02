Löffingen Fünf neue Löffinger Hexen getauft

Nicht alltägliche Hexentaufe lockt viele Zuschauer nach Löffingen. Fünf Frischlinge erhalten nach närrischer Prozedur ihr Häs.

Gleich fünf neue Hexen wurden jetzt in Löffingen närrisch getauft. Hexen gibt es überall und jede Hexengruppe hat ihre Eigenheit. Die Löffinger Hexengruppe hat allerdings noch einige Besonderheiten mehr. So ist sie eine der ältesten in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer-Narrenzünfte (VSAN), offiziell wurde sie 1934 gegründet. Sie ruft schon an Fastnacht zur Walpurgisnacht, dafür in der Nacht zum 1. Mai zum Frühlingsfest. Die Anzahl ist seit Beginn auf 28 Männer begrenzt und erst, wenn eine Hexe aus Altersgründen die Gruppe verlässt, werden neue Frischlinge gewählt. Dass es in diesem Jahr gerade fünf Frischlinge gibt, ist eine Seltenheit, ebenso die Taufe, welche eine große Schar begeisterter Zuschauer mit verfolgte. Bereits im Vorfeld mussten die Anwärter ihre Maske aus Lindenholz selbst schnitzen, auch dies ist eine Besonderheit. Doch nun hieß es für die Frischlinge – nur im weißen Hemd – den Wagen, auf dem die Hexen-Göttis saßen, durchs Städtle bis zur Bühne vor der Kirche zu ziehen, um sich dort dem Ritual zu stellen. Hier zeigte sich schnell, so eine richtige Löffinger Hexe muss einiges über sich ergehen lassen. Knieend am Pranger gefesselt, mussten Tobias Nägele, Andreas Burger, Kevin Meier, Andi Wolber und Benjamin Hofmeier dieses Spektakel über sich ergehen lassen. Zuerst die Rasur mit dem eiskalten Wasser, dann das Hexenmahl und zuletzt das Hexengetränk, natürlich aus dem eigenen Strohschuh. Dann ging es mit dem Hexen-Götti, jede Junghexe bekommt eine Althexe an die Seite gestellt, zum gegenüber liegenden Hexenbrunnen, um dort zu tanzen. Erst jetzt genehmigte Hexenchef Jörg Ganter den Neuen, ihr Häs zu übergeben.

Auch das Hexenhäs ist ungewöhnlich. Die Löffinger Hexe trägt feinen Zwirn, den der damalige Hexenschneider Hans Kaufmann entworfen hat. Es ist ein dunkelgrüner Kittel, einen braunen Rock und drüber eine gelbe Schürze. Dazu ein rotes Halstuch, rote Handschuhe und rot-weiße Ringelsocken. Unter dem Rock die weiße lange Unterhose mit Rüschen. Selbstverständlich gehören die Strohschuhe dazu, die auf einem Schwarzwälder Bauernhof gefertigt werden. Der Besen der Hexe wird von den Hexen selbst hergestellt, die Löffinger Hexen haben sogar einen eigenen Besenmacher. Das Reisig der Heidelbeersträucher wird immer gemeinsam am Samstag nach dem 11.11. gesammelt.

