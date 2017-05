Löffingen Frischzellenkur für die Löffinger Bittengasse

Der Löffinger Gemeinderat hat die Arbeiten für die Sanierung und den Vollausbau vergeben.

Die Sanierungsarbeiten in der Bittengasse in der Löffinger Innenstadt hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung an die Firma Behringer Tiefbau aus Hüfingen vergeben. Das Unternehmen war mit einem Angebotspreis von rund 413 540 Euro günstigster Bieter im Zuge einer Ausschreibung. Die Kostenschätzung für dieses Arbeitspaket lag bei rund 682 000 Euro.

Die vom Ingenieurbüro Riede im Auftrag der Stadt projektierten Planungen sehen einen vollständigen Ausbau der Bittengasse auf dem Streckenabschnitt zwischen Kirchstraße und dem Gebäude mit der Hausnummer Bittengasse 1 vor. Die Arbeiten umfassen die Erneuerung von Kanalisation, Trinkwasserversorgung, Stromversorgung und Straßenbeleuchtung. Die Nahwärmeversorgung ist teilweise bereits jetzt vorhanden und soll bis zur Kirchstraße verlängert werden. Komplettiert wird die Infrastruktur durch den Einbau von Leerrohren für das Löffinger Glasfasernetz.

Durch die Installation eines sogenannten Trennsystems kann das Regenwasser direkt in den nahegelegenen Bittenbach geleitet werden. Mit dieser Trennung von Regen- und Abwasser sollen das gesamte Kanalsystem sowie das Regenüberlaufbecken und die Kläranlage entlastet werden.

Die Gestaltung der Bittengasse folgt dem Modell, das die Stadt Löffingen in den letzten Jahren für viele neu gebaute Wohnstraßen gewählt hat. Neben einer Fahrbahn in Asphaltbauweise werden zur Angleichung der Seitenbereiche Kalksteinpflasterflächen hergestellt. Im Bereich zwischen Kirchstraße und Schulweg kann darüber hinaus ein Gehweg angelegt werden, sobald die künftige Nutzung des ehemaligen Bauhofgeländes geklärt ist. Vorgesehen ist auch eine barrierefreie Querungsmöglichkeit.

Die Arbeiten für die Sanierung und den Vollausbau der Bittengasse sollen noch in diesem Jahr anlaufen, abschnittsweise in Angriff genommen werden und sich voraussichtlich über sieben Monate hinziehen.