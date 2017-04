Göschweiler Freies Internet in Göschweiler

Dank eines WLAN-Hotspots am Emil-Baader-Platz kann im Dorf kostenlos im Internet gesurft werden.

Nach Löffingen ist Göschweiler nun der erste Ortsteil, der einen WLAN-Hotspot eingerichtet bekam. Am Emil-Baader-Platz kann nun kostenlos im Internet gesurft werden. „Dies ist nicht nur in Sachen Tourismus ein wichtiger Schritt“, erklärte Bürgermeister Tobias Link bei der Inbetriebnahme. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Manfred Furtwängler und dem Göschweiler Ortschaftsrat wurden die Handys gezückt und Tablets herausgeholt, um den Empfang und das Surfen auch auszuprobieren. „Besonders für die Wanderer ist dieser Hotspot wichtig“, erklärte Ortsvorsteher Furtwängler, denn hier könnten sie sich über die weiteren Anschlussfahrten für Bus und Zug erkundigen. Für die Wanderer soll im Bereich des Schwimmbads ein Hinweisschild auf den Hotspot im Dorf angebracht werden. „Der Schwarzwald muss attraktiv sein und hierzu gehören auch dieses Hotspots“, unterstrich Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Natürlich hoffen die Verantwortlichen der Stadt, dass auch die Gastgeber und Vermieter mit dem Angebot nachziehen.

Dass die Stadt hinter diesem Angebot steht, erklärt die schnelle Realisierung. „Im Herbst wurden die Maßnahmen in den Haushalt eingestellt und nun schon realisiert“, freute sich der Ortschaftsrat. Dieser öffentliche Hotspot ist nicht nur für den Tourismus, auch für die Jugend, die hier an der Bushaltestelle mal schnell ihre E-Mails lesen oder im Netz surfen kann.

Bereits im vergangenen Sommer wurden in Löffingen vier solcher kostenloser WLAN-Hotspots eingerichtet. Nicht nur hier im Städtle, sondern nun auch in Göschweiler kann mit Highspeed kostenlos gesurft werden. Zu erkennen sind die Hotspots an den runden grau-weißen Schildern mit der Aufschrift "Free WLAN". Die kostenlosen Hotspots finanziert die Stadt Löffingen, die auf die Zukunft und die notwendige moderne Infrastruktur setzt. Die Stadt hat sich für den Betreiber Smart.City.Light entschieden. Der Vorteil des Tochterunternehmens des Energieversorgers EnBW sei die technische Umsetzung mit Hilfe der bestehenden Straßenlaternen. In diese werden die erforderlichen Module integriert.

Löffingen setzt so mit gleich fünf solcher kostenlosen WLAN-Hotspot Akzente. Auch in den übrigen Ortsteilen sollen diese eingerichtet werden.