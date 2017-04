Löffingen Frederic Hormuth begeistert im Löffinger KuTipp

Der Mannheimer Kabarettist Frederic Hormuth begeistert im Löffinger KuTipp das Publikum.

"Halt die Klappe – wir müssen reden" mit dieser sicherlich nicht alltäglichen Ankündigung stellte Löffingens Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke den Künstler Frederic Hormuth und sein neues Programm vor. Der Mannheimer Kabarettist brachte nach Löffingen die Weltpolitik, die er bitter-süß kommentierte und mit scharfer Zunge und knackigen Pointen dem Publikum präsentierte. Hormuth ist in Löffingen kein Unbekannter, bereits vor vier Jahren " mischte" er hier schon einmal die Kulturszene auf, und auch dieses Mal sprach er Klartext. Er ist stimmgewaltig, auch am Klavier – doch egal ob gesprochen oder gesungen – mit dem roten Buzzer hatte er "Alle". Der Buzzer als Not-Aus-Knopf, den hätten sicherlich auch die großen Politiker rund um die Erde gerne, "sie ist eine Scheibe" einfach anzuhalten oder in die andere Richtung zu drehen. Frederic Hormuth haut in die Tasten wie kein anderer und aus ihm bricht die Wut: "Reichsbürger wollen nur keine Steuer bezahlen". Dann Burnout, das große Gesundheitsthema, hilft es da, Veganer zu werden? Man könnte ja auch nach Schweden ziehen, denn da leben die Menschen einfach länger. Ob dann die Altersweisheiten wirklich noch stimmen?

Ja wir befinden uns heute in einem Hamsterrad und keiner kommt mehr heraus, erklärte er, und die Zustimmung des Publikums kam sofort. Auch mit der neuen Kindererziehung kam der Kabarettist richtig an. Angefangen von den Helikoptereltern bis hin zu neuem Unterrichtsmaterial "quadratisch-praktisch-blöd". Das Abendland geht wieder einmal unter – dieser Song regte an, und so manche knallhart vorgebrachten Missstände gingen schon unter die Haut, vor allem auch die Flüchtlingsthematik. "Wie kann ein Betreuer einer Flüchtlingsunterkunft AFD-Mitglied sein?" Kaum hatte man sich von einem Thema erholt, schon rückte die nächste Problematik ins Rampenlicht. Natürlich bekam auch die Autolobby ihr Fett weg – mit dem sauberen Diesel der die Umwelt "vergrünt".

In Windgeschwindigkeit ging es Nonstop durch den Abend voller erfrischender Beiträge, auch wenn der politische Hintergrund eine ernste Note hatte. Ein Wortkomiker, ein toller Sänger und perfekter Klavierspieler – all dies ist Frederic Hormuth. Den fantastischen Abend in Löffingen beschloss er mit der Erkenntnis: "Demokratie ist nichts für Feiglinge."