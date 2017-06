Löffingen Flüchtlingsheim bleibt noch länger in Löffingen

Weil Landratsmat Löffinger Behelfsunterkunft länger alsgeplant nutzen will, muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden

Anders als ursprünglich vorgesehen, hat das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald vor, die im vergangenen Jahr errichtete Behelfsunterkunft an der Göschweiler Straße in Löffingen auch über das Jahr 2019 hinaus für die Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Deshalb beabsichtigt der Landkreis, für die Löffinger Behelfsunterkunft eine Baugenehmigung zu beantragen. Voraussetzung dafür ist ein Bebauungsplan. Dessen Auftellung hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Im Flächennutzungsplan ist das rund 0,85 Hektar große Areal an der Göschweiler Straße als „Fläche für den Gemeinbedarf“ ausgewiesen, auf der „sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ untergebracht werden können. Die Behelfsunterkunft für Flüchtlinge entspreche, so Bürgermeister Tobias Link, einer solchen Nutzung für den Gemeinbedarf. Laut Landratsamt geht die mittelfristige Einschätzung der zuständigen Behörden des Landes Baden-Württemberg und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge davon aus, dass auch in den kommenden Jahre mit einer so hohen Anzahl von Flüchtlingen und Asylsuchenden zu rechnen ist, dass allein im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald deutlich über 1000 Plätze für die vorläufige Unterbringung zur Verfügung gestellt werden müssen. Daher sollen die von den in den Jahren 2015 und 2016 errichteten Behelfsunterkünfte die geeigneten Gebäude auch über 2019 hinaus genutzt werden. Zu diesen Einrichtungen zählt auch die im Holzmodulbauweise errichtete Einrichtung in Löffingen.

Der Bebauungsplan „Göschweiler Straße“ wird nach einer neuen, am 13. Mai dieses Jahres in Kraft getretenen Variante des so genannten beschleunigten Verfahrens realisiert. Danach kann unter anderem auf einen Umweltbericht, Ausgleichsmaßnahmen sowie eine frühzeitige Öffentlichskeits- und Behördenbeteiligung verzichtet werden. Das neue Verfahren greift für am Rand von bestehenden Siedlungsbereichen liegende Flächen mit einer überbaubaren Größe von maximal 10 000 Quadratmetern, die für reine Wohnzwecke genutzt werden sollen. Das Landratsamt habe, so Bürgermeister Link, seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, die Kosten für die Realisierung des Bebaaungsplans Göschweiler Straße zu übernehmen.