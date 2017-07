Löffingen Feuerwerkmusik trifft Rock bei Löffinger Freiluftkonzert

Stadtmusik lädt zum Open-Air-Sommerkonzert. Barock-Rocknachtvor dem Maienländer Tor.

Einen besonderen akustischen Leckerbissen unter freiem Sternenhimmel im historischen Stadtkern verspricht die Stadtmusik Löffingen: Am kommenden Freitag, 14. Juli, lädt sie zum Open-Air-Konzert vor dem Maienländer Tor. Ein Ohrenschmaus, der unter dem Titel „Barock-Rocknacht“ steht.

Dirigent Thomas Epple hat den Hörgenuss unter den Titel „Barock – Rocknacht“ gestellt. Der Blick auf den Wetterbericht verspricht eine klare Nacht, was dem Feuerwerk zu Händels Feuerwerkmusik mehr als entgegenkommt. Feuerwerker Erich Kreuz hat für diesen Höhenpunkt sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um dem Werk den würdigen Rahmen zu verleihen. Der Höhepunkt, die traditionelle „Music oft he Royal Fireworks“, wird wie bei jedem Sommerkonzert der Stadtmusik in voller Länge mit allen sechs Sätzen gespielt. Die Klangwirkung wird durch das Feuerwerk, welches direkt neben der Bühne stattfindet, noch durch die optische Wirkung verstärkt werden. Gänsehautfeeling ist also angesagt. Vor dieser bombastischen Musik, welche die Qualität der Kapelle unterstreicht, hat Dirigent Thomas Epple die musikalische Rockszene gestellt. Erstmals wird das Sinfonische Blasorchester Mitglieder des Jugendblasorchesters in seinen Reihen haben.

Eröffnet wird das Sommerkonzert erstmals durch ein Blechbläserensemble. Ein musikalischer Dialog zwischen den Instrumenten Trompete und Posaune, welche die Zuhörer in einen Surround-Klang umhüllen werden. Dann steigt die Rocknacht mit „Let me Entertain you“ von Robbie Williams. Erstmals wird hier eine Rockband zum Einsatz kommen, welche durch das ganze Programm mit einbezogen sind. Als Solisten stehen hier auf der Bühne Michael Maier am Keyboard, Rolf Riedlinger am E-Bass und Hannes Stehle an der E-Gitarre. Auf dem Programm stehen nach der ersten rockigen Einlage „Kanon in D-Dur“ von Johann Pachelbel und der „Choral Nr. 10“ aus der Kantate BWV 147 von Johann Sebastian Bach. Diese gegensätzliche Musik bereichert das Open-Air-Konzert durch seine sakrale Wirkung, um dann gleich wieder in die Rockvariante zu gehen mit „Saxes Will Rock“ und „Latin Gold“, mit so bekannten Songs wie Tequila, Oye Como Va oder La Bamba. Dieser Musikstilwechsel zieht sich durch das Programm und endet sowohl im ersten Part, als auch vor der Feuerwerksmusik mit dem gemeinsamen Auftritt der Stadtmusik und der Rockband. Zum einen mit „Symphonic Rock“, den bekanntesten Hits von Queen und Genesis, etwa „Rock Classic“ oder mit einem Medley wie „Smoke on the Waters“, „Eye oft he Tiger“ oder „Satisfaction“.

Zur Rocknacht mit der Feuerwerksmusik von Händel und einem bombastischen Feuerwerk lädt die Stadtmusik Löffingen am Freitag, 14. Juli, um 20 Uhr vor das Maienländer Tor ein. Bereits um 18 Uhr wird das Ereignis eröffnet mit der Bewirtung. Ab Nachmittag ist die Innenstadt gesperrt. Bei schlechtem Wetter ist der Ausweichtermin auf den 21. Juli festgesetzt. (pb)