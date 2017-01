Göschweiler Feuerwehrgold für Joachim Frey

Auszeichnung für engagierten Göschweiler.

Ehrenamtsarbeit und Engagement für seine Mitmenschen zeichnen Joachim Frey aus. Erst jüngst wurde er beim Neujahrsempfang der Stadt Löffingen für seine 125. Blutspende ausgezeichnet. Nun erhielt er erneut eine Auszeichnung, die goldene Ehrennadel für seine 50-jährige Aktivität bei der Feuerwehr vom Kommandant Magnus Winterhalter. Seitens der Stadt war es Ortsvorsteher Manfred Furtwängler, der dieses langjährige Ehrenamt mit der Jubiläumsuhr und Urkunde würdigte. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz war zu dieser nicht alltäglichen Ehrung gekommen. Er hob die Schlagkraft der 215 Wehrmänner der Gesamtfeuerwehr Löffingen hervor. Löffingen, mit dem engagierten Gesamtkommandanten Bernd Schwörer, sei eine Vorzeige-Wehr. So stellt sie alleine acht Kreisausbilder und ist auch in der Jugendausbildung und in den Fortbildungen vorbildlich. Zum einen durch die Jugendfeuerwehr, zum anderen setzt die Löffinger Wehr nun neue Akzente. Noch in diesem Jahr will man eine Feuerwehr-Kindergruppe einrichten. Damit geht man auch im gesamten Hochschwarzwald einen neuen Weg.

„Wir müssen schon die Kinder von klein auf für die Feuerwehr begeistern“, sagte Gotthard Benitz. In Löffingen ist es vor allem die Feuerwehrfrau Sandra Schwörer, welche die Brandschutzerziehungen in den Kindergärten durchführt. Auch die Schulen sind immer wieder Gast bei den Feuerwehren.

1969 sorgte die Löffinger Feuerwehr mit der Gründung der Jugendfeuerwehr für Furore. Nun geht man noch einen Schritt weiter in der Nachwuchsarbeit und versucht schon die jüngeren Kinder einzubinden. So wie die Jugendfeuerwehr wird auch die Kinderfeuerwehr zentral spielerisch an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt werden.

Wie wichtig eine schlagkräftige Feuerwehr ist, zeigte der Großbrand bei der Wäschefabrik Formesse. Durch die Umsichtigkeit von Gesamtkommandant Bernd Schwörer und seinem Stellvertreter Christian Heizmann wurden sofort andere Wehren zur Mithilfe herangezogen und somit eine Katastrophe verhindert, so der stellvertretende Kreisbrandmeister Benitz. Doch nicht nur Großbrände zeigten immer wieder, dass auch die Feuerwehr mit Nachwuchssorgen zu kämpfen hat. Dem möchte Löffingen nun als erste Wehr im Hochschwarzwald mit der Gründung der Kindergruppe entgegen wirken.