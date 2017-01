Göschweiler Feuerwehr-Silber für Bernd Schwörer

Löffinger Gesamtkommandant erhält Auszeichnung für sein 25-jähriges Engagement in der Göschweiler Wehr.

Er ist ein Feuerwehrmann durch und durch, ein Mann des Ehrenamts, der Mann im Notfall – die Rede ist vom 43-jährigen Bernd Schwörer, der bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Göschweiler vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Gotthard Benitz mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet wurde. Dies bestätigte auch Ortsvorsteher Manfred Furtwängler, der dem Gesamtkommandant der Stadt Löffingen die Uhr für sein großes Engagement im Ehrenamt überreichte. Vor 25 Jahren trat Schwörer der Feuerwehr bei, um sich dann allen Ausbildungsmöglichkeiten zu stellen. Dies bedeute mindestens 900 Einsätze, hatte Furtwängler ausgerechnet.

Seit zehn Jahren übernimmt Bernd Schwörer auch die Verantwortung als Abteilungskommandant von Göschweiler. Er war es auch, der als Vorbild nicht nur in seiner Wehr, sondern auch in der Gesamtwehr Proben besuchte, auch um ein klares Zeichen für die Gesamtwehr zu setzen. Schwörer übernahm 2014 die Verantwortung als Gesamtkommandant mit den sieben Abteilungswehren. Auch als Kreisausbilder, Einsatzleiter und als Verbindungsmann der Wehren des Hochschwarzwalds setzt er Akzente. „Er hat die Feuerwehr weit nach vorn gebracht“, da waren sich die beiden Laudatoren einig. Während Gotthard Benitz dieses Kompliment auf die Kreisfeuerwehr bezog, sprach Manfred Furtwängler – selbst Wehrmann – die gute Zusammenarbeit der Löffinger Ortswehren an. Auch der Brandschutz mit der Öffnung des Feuerwehrgerätehauses für die Kinder gehört hier zur Tagesordnung.