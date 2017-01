Reiselfingen Feuerwehr Reiselfingen investiert in die Ausbildung

Zahlreiche Fortbildungen werden das ganze Jahr über absolviert. Jannick Mayer und Louis Frey befördert.

Um für den Notfall gerüstet zu sein, bedarf es neben den regelmäßigen Proben auch stetiger Fort- und Weiterbildung, wie Löffingens Feuerwehr-Gesamtkommandant Bernd Schwörer bei der Hauptversammlung der Reiselfinger Feuerwehrabteilung unterstrich.

Die Wehrmänner aus Reiselfingen besuchten im vergangenen Jahr deshalb auch die speziellen Ausbildungen in Löffingen, dazu Proben mit der Gefahrgutgruppe Hochschwarzwald, der Türöffnungsgruppe oder absolvierten die Belastungsübung für die Atemschutzträger. Viel Zeit hätte man in die Ausbildung investiert, erklärte Abteilungskommandant Heiko Fehrenbach. So haben Louis Frey und Jannick Mayer die Lehrgänge als Atemschutzträger erfolgreich abgeschlossen, Katharina Winterhalter den Truppführerlehrgang und den Lehrgang als Fachkraft für Information und Kommunikation. Manuel Langenbacher besuchte die Feuerwehrschule in Bruchsal und ist nun Maschinist-Ausbilder.

Jannick Mayer und Louis Frey hatten sich auch erfolgreich dem Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Bronze gestellt. Dies erforderte harte Probenarbeit, die nun mit der Beförderung der beiden zu Oberfeuerwehrmännern belohnt wurden. Das Leistungsabzeichen in Silber hat als Gruppenführer einer gemischten Gruppe aus Bachheim, Löffingen und Reiselfingen, Nicolai Saar erhalten. Dank für die überdurchschnittliche Bereitschaft zur Probenarbeit, ging auch an den Abteilungskommandant aus Bachheim, Florian Burger, der die beiden Gruppen unterstützt hat.

Die Feuerwehr Reiselfingen, die auch im Vereinsleben der Gemeinde aktiv ist, hatte ein arbeitsreiches Jahr vorzuweisen. Mit Löffinger Taler belohnt wurden für ihr Engagement Ehrenkommandant Clemens Knöbel, Wolfgang Benz, Nicolai Saar, Simon Hinterseh, Rainer Messerschmid, Jannick Mayer, Jan Werne und Abteilungskommandant Heiko Fehrenbach.