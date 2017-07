Löffingen Familie auf Diebestour  Werkzeugdiebstahl schnell geklärt

Gleich eine ganze Familie steht im Verdacht, Werkzeug von einer Löffinger Baustelle gestohlen zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurde nicht nur das Diebesgut gefunden, sondern auch drogenverdächtige Substanzen.

Am Samstag wurde kurz nach 18 Uhr beobachtet, wie sich ein Jugendlicher auf einer Baustelle im Stadtzentrum Löffingen aufhielt und dort ein Elektrowerkzeug und anderes Handwerkszeug entwendete. Er wurde auch dabei beobachtet, wie er sein Diebesgut in ein dort wartendes Auto verlud. Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung der tatverdächtigen Personen, einem 53-jährigen Mann, dessen 54-jährige Lebensgefährtin und dem 16-jährigen Sohn durchsucht. Bei der Durchsuchung wurde laut Polizei das Diebesgut, ein Elektrofuchsschwanz, Bohrer, Sägeblätter und weiteres Diebesgut, ausgehändigt. Des Weiteren konnten betäubungsmittelverdächtige Substanzen in geringer Menge in der Wohnung gefunden und beschlagnahmt werden.