Löffingen Fairer Handel als Löffinger Leitgedanke

Weltladen unterstützt zahlreiche Projekte. Löffingen glänzt als Fair-Trade-Stadt.

Der Verein und das Geschäft Weltladen haben in der Region Vorzeigecharakter. Schnell nachdem der Verein 2005 von Irmela Herrenbrück ins Leben gerufen und kurze Zeit später auch das Ladengeschäft eröffnet wurde, war der Weltladen ein Aushängeschild. "Heute ist die Institution in der Region nicht mehr wegzudenken", so Bürgermeister Tobias Link. Aus dem Weltladen kamen auch die Impulse für die Fair-Trade-Town, der Weltladen hat sich im abgelaufenen Vereinsjahr verstärkt in den Prozess zur weiteren Ausgestaltung eingebracht, wie die Vorsitzende Kathrin Reppel-Knöpfle bei der Jahreshauptversammlung erklärte. Die Vorsitzende lobt die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt und Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, um den Fair-Trade-Gedanken auch in der Bevölkerung zu manifestieren.

Wie gut dies schon gelungen ist, zeigt sich bei den Einzelhändlern, Gastronomen, Vereinen, Schulen und der Stadtverwaltung, welche auch für die kommenden zwei Jahre den Titel „Fair-Trade-Town“ gesichert haben. Iris Hasenfratz ist hier das Verbindungsglied zwischen Weltladen und Einzelhändlern. Erfolgreich schon über zehn Jahre ist der Faire Brunch, der mit dem Jugendförderverein und nun auch mit dem Verein HSS Afrika-Hilfe durchgeführt wird. Der Erlös ging an das Schulgartenprojekts des Regenwalds und an das Schulprojekt in Ghana. Auch die Aktion Bio-Brotboxen bei den Erstklässlern gehört seit Jahren zur Leistung des Vereins, wie Schriftführerin Andrea Wölfle aufzeigte.

Beim Weltladentag, dem Banafairday oder auch jüngst bei Weltgebetstag der Frauen, versucht der Weltladen auf die Fairtradearbeit und die damit verbundenen positiven Entwicklungen aufmerksam zu machen. Nicht etwa mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit der ganz konkreten Vorstellung von Projekten durch hochkarätige Referenten. So kam im vergangenen Jahr Amelie Schenk, die über die Mongolei berichtete, in diesem Jahr war es Christina Alff, die über die Kakaobäuerinnen berichtete.

Das Ladengeschäft, hier arbeiten nur ehrenamtliche Mitarbeiter, ist die Basis für das Plus in der Kasse von Rosemarie Jarvers. Die Überschüsse wurden auch im vergangen Jahr für verschiedene Projekte und finanzielle Unterstützungen verwandt, auch bei der erstmals in Löffingen durchgeführten Wunschbaumaktion.