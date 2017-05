Löffingen Facettenreiche Löffinger Leistungsschau

Zahlreiche Institutionen und viele ehrenamtliche Kräfte sorgen für eine gelungene Veranstaltung.

Eine Leistungsschau präsentiert üblicherweise die Wirtschaftskraft der Region, so auch in Löffingen, aber eben nicht nur. Eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, geht nur in einer gut funktionierende Gemeinde mit vielen Helfern und Menschen, die sich engagiert dafür einsetzen. Das Baarstädtchen Löffingen ist so ein Ort. Schon im Vorfeld waren es neben dem Wirtschaftsverbund auch die Stadtverwaltung selbst, die ihre gesamte Arbeitskraft mit dem Bauhofteam zur Verfügung stellte. Der Schulverbund mit Rektorin Silke Keller und Konrektorin Sibylle Streibel hatte die beiden Schulgebäude schon am Freitag zur Verfügung gestellt, damit die Anbieter genügend Zeit für den Aufbau hatten. Auch die Nachbarn stellten ihre Flächen zur Verfügung und die Sponsoren für die Schüler, die Firmen Weißenberger, WST und das Badeparadies, bereicherten die Veranstaltung.

Die Feuerwehr hatte gleich mehre Einsätze. Die Jugendfeuerwehr sorgte mit für das Kinderprogramm, die Abteilungswehr Göschweiler für die Nachtwache und die Gesamtwehr zeigte ihr vielfältiges Aufgabengebiet bei der Leistungsschau selbst. Mehrfach vertreten war das DRK. Hier konnte man ebenfalls einen Blick in die Einsatzfahrzeuge werfen. Schatten suchten die Vierbeiner der Besuchshunde, die mit ihren roten Namenstüchern die Herzen so manches Besuchers eroberten. Im Hintergrund präsent war die Polizei, die im Notfall ebenfalls sofort im Einsatz gewesen wäre.

Die Leistungsschau präsentierte Löffingen auch als Kulturstädtchen. Bei der Eröffnung sorgten das Bläserensemble der Stadtmusik, die Kindertrachtengruppe und die "School of Streetdance" für Begeisterung. Der Nachwuchs der Trachtengruppe mit ihren Trachten- und tänzerischen Darbietungen und die 34 Mädchen und und Jungen von Nadine Fuß mit ihrem Breakdance und Hip-Hop zeigten die tänzerische Vielfalt im Städtle. Heimatgefühle waren bei der Stadtmusik mit ihrem Badnerlied angesagt.

Auch während der zweitägigen Veranstaltung konnte man die Brennhisil-Musikanten, die Schwarzwald-Drei, das Duo-Kaltenbrunn und den Handharmonikaspielring bewundern.

Auch die Kultur hatte ihren Auftritt. Rita Bauch – Mitglied ds Kunstverein – präsentierte ihre Bilder zusammen mit den Figuren „Flüsterholz“ von Wolfram Trimpin.