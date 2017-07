Löffingen Fabienne Plavetic beste Löffinger Realschülerin

Zahlreiche Preise bei der Entlassfeier des Löffinger Schulverbunds vergeben.

Einhundert Schüler wurden in einer erfrischenden Abschlussfeier aus dem Schulverbund verabschiedet. Fabienne Plavetic legte mit einer Gesamtleistung der Realschule mit einem Notendurchschnitt von 1,3 die beste Prüfung ab. Sie durfte neben dem Preis der Stadt Löffingen und des Wirtschaftsverbundes auch die Auszeichnung der Firma Föhrenbach für die beste Leistung in Deutsch und Englisch (1,3) durch Bianca Föhrenbach und der Sparkasse durch Birgit Straetker für die beste Jahresleistung in EWG (Erd-, Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde) mit 1,4 in Empfang nehmen. Für die beste Gesamtnote der Hauptschule (2,3) war es Marcel Pfeifer und der Werkrealschule (2,3) Selina Brunner sowie Damian Cytacki, welche den Stadt- und Wirtschaftspreis aus der Hand des Bürgermeisters Tobias Link und dem Vorsitzenden des Wirtschaftsverbunds, Dieter Köpfler, in Empfang nehmen durften.

Anthony Käfer freute sich über die Ehrung durch die Leitung der WST Akademie Ausbildungsleiter Nikola Skrabel und Personalreferentin Viola Kaltenbach, er wurde für das beste Realschul-Ergebnis in Mathematik und Naturwissenschaften (1,3) ausgezeichnet. Die beste Leistung für das Fach Deutsch an der Werkrealschule (WRS) ging an Leonie Vetter (2,0), die beste WRS-Leistung in Englisch (1,0) an Kevin Serstjuk – beide wurden mit dem Preis der Firma Frei-Lacke ausgezeichnet. Die beste WRS-Projektprüfung legten Celine Ramadani und Marcel Pfeifer ab, den Landespreis der WRS-Wahlpflichtfächer ging an Nicolas Winterhalder und die beste Schulfremdprüfung legte Mamoun Almohammad mit 2,0 aus Syrien ab, den Preis übergab Eugenia Hagen.

Die Auszeichnungen wurden von Rektorin Silke Keller und Konrektorin Sibylle Streibel übergeben. Den Sozialpreis für besonderes Engagement, überreicht durch Wolfgang Löchle, ging an Lisa Engesser, Laurin Wehrle, Timo Klingele, Nicolas Winterhalder, Yara Mürb und Miriam Schlegel. Preise für gute Leistungen (Notendurchschnitt bis 1,6) erhielten Fabienne Plavetic, Anthony Käfer, Miriam Schlegel, Lisa Engesser und Alicia Rieple. Ein Lob (bis 2,1) erhielten Luise Oschwald, Yara Mürb, Florian Hummel, Sina Huber, Alina Ketterer, Felix Heinzelmann, Alina Fehrenbach und Julia Henkel.