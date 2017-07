Reiselfingen FC Reiselfingen ehrt seine Treuen

Reiselfinger Kicker ziehen positive Bilanz. Nico Metzler neu im Vorstandsgremium.

Sportlich auf dem Weg nach oben, mit einer engagierten Jugendarbeit, einer ausgeglichenen Vereinskasse, langjährigen Vereinstreuen und jungen Mitgliedern, die Verantwortung übernehmen – so präsentierte sich der FC Reiselfingen bei der Jahreshauptversammlung. Bei den Neuwahlen konnte mit dem 23-jährigen Schreiner Nico Metzler der dritte Vorstandsposten einstimmig neu besetzt werden.

Metzler übernimmt das Aufgabenfeld von Jonas Meiser. Nach vier Jahren zog er sich zurück, ebenso wie Schriftführerin Lucia Partenschlager. Der Schriftführerposten wird kommissarisch von Anja Linsin übernommen, in Amtsunion als zweiter Kassierer. Im kommenden Jahr wird dann der Posten des zweiten Kassierers neu besetzt werden müssen, damit Anja Linsin offiziell als Schriftführerin gewählt werden kann. Als Kassenprüfer wurde Tobias Ludewig im Amt bestätigt.

Die 40-jährige Treue zum FC Reiselfingen wurde mit der Ehrennadel in Silber belohnt, sie ging an Lothar Trenkle, Willi Geisinger, Andreas Maier, Franz-Josef Mayer und Thomas Frei. Die Ehrennadel in Bronze für 25-jährige Treue ging an Marika Frey, Maria Demattio, Beate Vögt, Knut Egle und Rudolf Baderschneider. Seit 15 Jahren ist Ramona Trenkle beim FC Reiselfingen aktiv, sowohl als Spielerin, als auch als zweite Vorsitzende, zuvor verwaltete sie die Finanzen des Vereins. Ebenfalls für 15-Jahre aktive Tätigkeit – darunter auch als Vorsitzender – wurde Thorsten Zahn ausgezeichnet, Tobias Gut für 20-Jahre.

"Derzeit zählt der FC Reiselfingen 388 Mitglieder, darunter 231 Aktive", informierte Vorsitzender Stefan Kringe. "Das Engagement des Vereins ist sowohl im sportlichen als auch im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich zu finden", so Sergej Serstjuk. Dies zeigte sich beim Bunten Abend, dem Preiscego, der Halloween-Party, den Altmaterialsammlungen oder der Beteiligung am Städtlefest. Diese arbeitsintensiven Veranstaltungen schlugen sich positiv in der Kasse von Pia Duttlinger nieder. So konnte man verschiedene Neuanschaffungen tätigen, wie Besucherbänke, T-Shirts, Kippschutz für die kleinen Tore oder Material für den neuen Grillwagen.

"Trotz des positiven Kassenstands schmerzen die Strafen für das Nichtbesetzen der geforderten Schiedsrichter“, erklärte der Vorsitzende, der diesbezüglich einen Appell an die Mitglieder startete.