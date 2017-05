Löffingen Erstklässler auf dem Löffinger Fitnessprüfstand

121 Kinder aus dem Hochschwarzwald beteiligen sich bei Löffinger Premierenveranstaltung. Sportbund und Leichtathleten initiieren ersten Fitnesstag.

„Toben macht schlau und fit“, unter diesem Motto lud der Badische Sportbund Freiburg Erstklässler am Freitag in die Dreifeldsporthalle ein. 121 Erstklässler aus dem Hochschwarzwald stellten sich dem Fitnesstest. Wissenschaftler beklagen seit Jahren die motorische Schwächen, Übergewicht und Haltungsschäden bei Kindern und Jugendlichen. Diese gesundheitlichen Gefahren werden oft von Defiziten in den sozialen, kognitiven und emotionalen Fähigkeiten begleitet.

Diese ersten Fitnesstage im Hochschwarzwald feierten in der Dreifeldsporthalle Premiere. „Hier finden wir ideale Bedingungen“, freute sich Projektleiterin und Referatsleiterin Sportjugend Ulrike Hagar. Den Anstoß für Löffingen als Austragungsort kam von Ottmar Heiler, der nicht nur Vorsitzender der Löffinger Leichtathleten ist, sondern auch im Präsidium des Badischen Sportbunds als Vertreter der Sportfachverbände aktiv ist. Doch nicht nur dies gab den Ausschlag, sondern auch die tatkräftige Unterstützung durch die Stadt, den Schulverbund und den Turnerbund. Fitnesstest: 121 Erstklässler aus Löffingen, Rötenbach und Hinterzarten stellten sich der sportmotorischen Leistungsfähigkeit, Beweglichkeit und Geschicklichkeit. An den acht Stationen standen die zahlreichen ehrenamtlichen Löffinger Helfer, um die Kinder zu betreuen. Sie absolvierten einen 20-Meter-Sprint, Standweitsprung, Rumpfbeugen, Liegestützen, Sit-Ups, Zielwerfen, Balancieren und zum Schluss einen sechs-Minuten-Lauf. Koordination, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit standen hier im Mittelpunkt. Ferner wurde der Gewichtsstatus ermittelt und in einem Fragebogen wurde das Sportverhalten der Schüler abgefragt. Belohnt wurden die Kinder nach der zweistündigen Veranstaltung mit einer Medaille.

121 Erstklässler aus Löffingen, Rötenbach und Hinterzarten stellten sich der sportmotorischen Leistungsfähigkeit, Beweglichkeit und Geschicklichkeit. An den acht Stationen standen die zahlreichen ehrenamtlichen Löffinger Helfer, um die Kinder zu betreuen. Sie absolvierten einen 20-Meter-Sprint, Standweitsprung, Rumpfbeugen, Liegestützen, Sit-Ups, Zielwerfen, Balancieren und zum Schluss einen sechs-Minuten-Lauf. Koordination, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Beweglichkeit standen hier im Mittelpunkt. Ferner wurde der Gewichtsstatus ermittelt und in einem Fragebogen wurde das Sportverhalten der Schüler abgefragt. Belohnt wurden die Kinder nach der zweistündigen Veranstaltung mit einer Medaille. Schriftliche Auswertung: Die schriftliche Auswertung des Fitness- und Gesundheitsstatus werden die Eltern bekommen, die dann schnellst möglich Maßnahmen ergreifen sollen. „Je früher mit Sport angefangen wird, umso besser, es gilt dem Bewegungsmangel entgegen zu wirken“, erklärte Ottmar Heiler, der an die anderen Vereine appelliert, einen gemeinsamen Info-Flyer zu erstellen.

Die schriftliche Auswertung des Fitness- und Gesundheitsstatus werden die Eltern bekommen, die dann schnellst möglich Maßnahmen ergreifen sollen. „Je früher mit Sport angefangen wird, umso besser, es gilt dem Bewegungsmangel entgegen zu wirken“, erklärte Ottmar Heiler, der an die anderen Vereine appelliert, einen gemeinsamen Info-Flyer zu erstellen. Ernährung: Nicht nur Sport, auch eine richtige Ernährung ist für die Kinder wichtig. "Die Stadt engagiert sich für die Kinder und Jugendlichen im großen Maße, sei es durch die Sportstätten das Obstangebot und weiteren Aktionen“, erklärte Bürgermeister Tobias Link. Gemäß dem Motto der Fairen Stadt hatte Iris Hasenfratz von der Löffinger Bioecke zum Fitnesstag Äpfel für die Kinder mitgebracht.

Nicht nur Sport, auch eine richtige Ernährung ist für die Kinder wichtig. "Die Stadt engagiert sich für die Kinder und Jugendlichen im großen Maße, sei es durch die Sportstätten das Obstangebot und weiteren Aktionen“, erklärte Bürgermeister Tobias Link. Gemäß dem Motto der Fairen Stadt hatte Iris Hasenfratz von der Löffinger Bioecke zum Fitnesstag Äpfel für die Kinder mitgebracht. Ziel: Das Ziel dieses Fitnesstags sei mehr Sport in den Unterrichtsalltag einzubinden. Saskia Bea, Rektorin der Löffinger Grundschule, unterstützt die Nachhaltigkeit, die mit einem Fitnesstag der Schule realisiert werden könnte. Der Gedanke Spiel-Sport-Spaß wird in den Schulen bereits umgesetzt. Ihr Dank ging an den Schulverbund, der die Schulmentoren als Helfer gestellt hatte.

Die Idee für diesen Fitnesstest der Erstklässler konzipierte 2006 die Baden-Badener Sportstiftung Kurt Henn. Allerdings kamen nur die Erstklässler aus Baden-Baden und Sinzheim in diesen Genuss. Nach den erfolgreichen zehn Jahren wurde die Idee vom Badischen Sportbund Freiburg und der Badischen Sportjugend Freiburg aufgenommen und soll nun in allen Städten und Gemeinden umgesetzt werden. (pb)