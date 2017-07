Löffingen Engagement für Baugenossenschaft Löffingen: Verdienstmedaille für Walter Feser

Bürgermeister Tobias Link neu im Vorstand der Baugenossenschaft.

Die Ehrenamtsarbeit hat in der Baugenossenschaft Löffingen große Priorität. Dies zeigen Beispiele wie der Vorstand mit Werner Adrion und Walter Keßler, aber auch der Aufsichtsrat mit Walter Feser, Manfred Furtwängler, Dieter Köpfler und Isabel Meßmer. Dieses Gremium wurde bei den Wahlen durch Bürgermeister Tobias Link erweitert. Das langjährige Engagement in der Baugenossenschaft führte nun für den Aufsichtsratsvorsitzenden Walter Feser zu einer besonderen Ehrung. So durfte er die silberne Verdienstmedaille des Verbandes der baden-württembergischen Wohnungswirtschaft entgegennehmen. In der Laudatio von Bürgermeister Link wurde die Arbeit von Feser nur allzu deutlich. Seit 1976 ist Walter Feser im Aufsichtsrat, davon 21 Jahre als Vorsitzender. In dieser langen Zeit habe er Stadtgeschichte geschrieben. Durch seine Charaktereigenschaften wie Umsichtigkeit, Kollegialität und Besonnenheit habe Feser das Amt zum Wohle aller ausgeführt. „Mit 26 Jahren bin ich reingeschlittert in die damals doch noch sehr patriarchisch geführte Baugenossenschaft, die mit Werner Adrion nun in einem ruhigen und doch konstruktiven Fahrwasser läuft“, so Feser. In Sachen Ehrenamt hob Werner Adrion auch Peter Reinhardt hervor, der seit vielen Jahren sein handwerkliches Geschick mit einbringe. Adrion selbst ist ein Paradebeispiel des Ehrenamts, der sein überaus großes Wissen in Sachen Energie und seine Weitsicht für die Baugenossenschaft einsetzt. Dies hieß im vergangenen Jahr die Wohnungen instand zu halten und zu modernisieren, aber auch den Neubau des Mietwohnhauses und dazu die Mitgliederverwaltung durchzuführen.

Die Jahresbilanz kann sich sehen lassen. Das Jahr 2016 wurde mit einem Jahresüberschuss von 137 500 Euro abgeschlossen, die Häuser fast ausschließlich an regenerative Energie angeschlossen und dazu noch die Anzahl der Anteile der nun 161 Mitglieder (minus drei) erhöht. Letztere dürfen sich über eine Ausschüttung einer Dividende von vier Prozent freuen. Gelungen ist auch das Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zwar sei die Miete von sieben Euro pro Quadratmeter im neuen Mietshaus „an der oberen Sprosse des Löffinger Mietspiegels“, so Werner Adrion, was allerdings durch die hohen Baukosten von 1,26 Millionen Euro und der Qualität der barrierefreien Wohnungen gerechtfertigt sei. Trotz des Neubaus sei der Wohnungsmarkt in Löffingen unterversorgt, so Adrion.