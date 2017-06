Reiselfingen Ein Reiselfinger Läuferfest für Jung und Alt

Beim Reiselfinger Lauf an der Wutach gehen schon die kleinsten Sportler auf die Strecke und haben viel Spaß.

Der Lauf an der Wutach zeichnet sich nicht nur durch den Hauptlauf aus, sondern er präsentiert sich als Läuferfest für Jung und Alt, für Sportler und Zuschauer. Auch in diesem Jahr hatten die Hauptorganisatoren der Reiselfinger Hobbysportgruppe Roland Vogt, Peter Wehrle und Maria Demattio wieder alles daran gesetzt, diesem Ruf gerecht zu werden. Stadionsprecher Uli Brunner, die Tee-Crew Anni Messerschmid und Andrea Lauble, der FCR mit Christian Lumpe, sowie Warm-Up-Trainerin Maria Demattio, gehörten zum 50-köpfigen Team, welches für das gute Gelingen sorgte. Mit 179 Läufern gab es in diesem Jahr weniger Teilnehmer, doch dies entspreche dem Trend, sagte Peter Wehrle. Bei der Mannschaftswertung der Nordic-Walking Gruppe durften sich die FC Reiselfingen-Smoover freuen. Dazu gab es dank der 40 Sponsoren viele weitere Gewinner. Stolz präsentierten die 13 Bambinis ihre Medaillen.

Wie Bürgermeister Tobias Link verfolgten zahlreiche Zuschauer die Läufe und spornten die Läufer und Walker an. Bei den jüngeren Jugendlichen stellten die Rothaus Runners die größte Gruppe. Im Hauptlauf siegte Peter Fane aus Hüfingen bereits zum dritten Mal, der Zweitplatziert Pekka Roppo aus Finnlad musste sich zwar heuer geschlagen geben, kann aber schon fünf Siege vorweisen. Bei den Damen setzte sich erstmals Hanna Bächle aus Unterkirnach durch. Die besten Ösch-Läufer waren in der Gesamtwertung auf Platz vier Jens Eipper, Sechster Rainer Sprich, 15. Georg Spindler, 28. Tobias Kaltenbrunner, 37. Martin Spang, 39. Peter Schulz, 55. Jan Martin Selschopp, 58. Harald Huber, 63. Roland Siebler und Gerhard Weeber, der in der M 70 Sieger wurde.