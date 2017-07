Löffingen Ein Fest für alle Generationen im Seppenhofer Dreschschuppen

Landfrauen und Feuerwehr setzen bei beliebter Veranstaltung auf Tradition.

Kultcharakter hat das Dreschschuppenfest in Seppenhofen, welches Gäste aus Nah und Fern anlockt. Diese urige Atmosphäre im ausgeräumten und liebevoll dekorierten Dreschschuppen, dazu die selbstgemachten Speisen und das Musikangebot, gibt es nicht so oft zu finden. Bereits zum 31. Mal eröffneten am Wochenende die Landfrauen und die Feuerwehr (früher waren noch die Sänger mit dabei) die Pforten zum Dreschschuppen. Zuvor, so erklärten die beiden Vorsitzenden Judith Oschwald und Rainer Satler, wurde ordentlich gearbeitet – Gerätschaften raus, sauber machen, Küche, Theke, Sitzmöglichkeiten rein, Bühne aufbauen und dekorieren. Nach dem zweitägigen Fest gilt es dann alles wieder auf den Anfang zurück führen, dies fordert die zwei Vereine rund eine Woche.

„Doch wir machen dies sehr gerne und freuen uns über eine so große Resonanz wie auch wieder in diesem Jahr“, so Judith Oschwald. Ein Musik-Höhepunkt war auch der Auftritt der Kultband Casanovas, ein Heimspiel vor vollem Haus. Bernd Wider, Markus und Klaus Flößer, Christian Guth und neu Jürgen Gauger hatten hier das richtige Feeling und Repertoire, um die Gäste zu begeistern.

Dies galt auch für das Klingelbeitel-Echo, das für einen zünftigen Abschluss sorgte und die Schiremusikanten, die seit Jahren für den musikalischen Sonntagsfrühschoppen sorgen. Traditionell gehört auch der Kindergarten dazu, der mit Gesang und Tanz das Fest eröffnet. Ein absolutes Plus des Festes ist auch das kulinarische Angebot. Die einhundert Portionen Grünkernküchle mit Kräuterdip waren ruckzuck weg, doch dafür gab es Schnitzel selbst paniert und mit selbstgemachtem Kartoffel- und gemischten Salat, sowie andere Köstlichkeiten. Rund 50 Kuchen und Torten standen ebenfalls bereit. Dazu gab es erstmals Kaffeespezialitäten aus der Seppenhofer Kaffeerösterei.

Vollbesetzt war auch die neu angebaute Bar mit der Melonenbowle. Rund 60 Helfer waren im Einsatz, welche die Gäste selbst verwöhnten. „Es ist ein Fest für alle Generationen, ein Ort der Begegnung und Freude“, sagte Judith Oschwald abschließend.