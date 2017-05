Löffingen Ein Engpass bei Unadingen wird beseitigt

B31-Lückenschluss bei Unadingen und Döggingen. Löffinger Gemeinderat spricht Ausbaupräferenz aus. Brücke über Kiesstraße wird verbreitert.

Im Zusammenhang mit dem bereits projektierten Bau der zweiten Gauchachtalbrücke im Verlauf der Bundesstraße B31 bei Döggingen soll mit der Lücke zwischen dem westlichen Portal des Dögginger Tunnels und dem Anschluss der Kreisstraße 4972 (Kiesstraße) an die Bundesstraße bei Unadingen auch ein weiterer Ausbauabschnitt der Bundesstraße 31 in Angriff genommen werden. Der Löffinger Gemeinderat hat bei seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einer von zwei Ausbauvarianten, die das Regierungspräsidium Freiburg im Zuge der Planungen entwickelt hat, zugestimmt. Außerdem hat das Gremium dafür votiert, die so genannte provisorische Bundesstraße 31 – dabei handelt es sich um die ehemalige, auf einem Damm geführte Bundesstraße – für den Umleitungsverkehr in entsprechenden Situationen, beispielsweise Unfälle, zu reaktivieren.

Der Bundesstraßenausbau: Der gut 800 Meter lange Lückenschluss von der Anschlussstelle Unadingen bis zur Gauchachtalbrücke sieht einen dreistreifigen Ausbau mit einer zusätzlichen Einbiegespur vor. Im Zuge dieser Erweiterung von derzeit zwei auf dann drei Fahrspuren muss die Brücke über die Kiesstraße verbreitert werden.

Der gut 800 Meter lange Lückenschluss von der Anschlussstelle Unadingen bis zur Gauchachtalbrücke sieht einen dreistreifigen Ausbau mit einer zusätzlichen Einbiegespur vor. Im Zuge dieser Erweiterung von derzeit zwei auf dann drei Fahrspuren muss die Brücke über die Kiesstraße verbreitert werden. Die Nordvariante: Diese Ausbauvariante, die sowohl vom Regierungspräsidium als auch dem Gemeinderat präferiert wird, sieht die Verbreiterung der B31 in ausschließlich nördlicher Richtung vor. Das hat zwar die Verlegung des bestehenden Feldwegs zur Folge, veruracht aber am Südrand der Bundesstraße keine baulichen Eingriffe, etwa an den Lärmschutzanlagen. Weitere Vorteile dieser Variante bestehen darin, dass die Brücke über die Kiesstraße nur einseitig nach Norden hin verbreitert werden muss und sich der Verkehr während der Bauzeit gut regeln lässt. Weil diese Ausbauvariante das nördlich der B31 gelegene Vogelschutzgebiet leicht tangiert, musste ins Planungsverfahren ein Alternativvorschlag aufgenommen werden. Diese Südvariante sieht eine beidseitige Verbreiterung der B31 vor und wäre im Vergleich zur Nordvariante mit erheblich umfangreicheren Baumaßnahmen verbunden.

Weil diese Ausbauvariante das nördlich der B31 gelegene Vogelschutzgebiet leicht tangiert, musste ins Planungsverfahren ein Alternativvorschlag aufgenommen werden. Diese Südvariante sieht eine beidseitige Verbreiterung der B31 vor und wäre im Vergleich zur Nordvariante mit erheblich umfangreicheren Baumaßnahmen verbunden. Umleitungsverkehr: Bei Tunnelsperrungen, etwa in Folge von Unfällen, Wartungs- oder anderweitiger Bauarbeiten wird der Verkehr von der Bundesstraße über den Gemeindeverbindungsweg von Döggingen durch den Löffinger Ortsteil Unadingen gelenkt. Das dadurch entstehende Verkehrsaufkommen übersteige nicht nur die Leistungsfähigkeit des Gemeindeverbindungswegs, sondern belaste auch die an der Straße wohnende Bevölkerung in unzumutbarer Weise, halten Bürgermeister Link und der Löffinger Gemeinderat fest. Deshalb schlägt der Gemeinderat vor, im Zuge der anstehenden Bauarbeiten entlang der B31 die auf dem Damm bei der heutigen Strecke liegende ehemalige Bundesstraße als Umleitungsstrecke zu reaktivieren. Soweit es nach den Vorstellungen der Stadt Löffingen und des Gemeinderats geht, soll diese Umleitungsstrecke auch nach Abschluss der Brückenbauarbeiten im Bedarfsfall zum Einsatz kommen. Dem steht aber grundsätzlich der Planfeststellungsbeschluss von 1991 entgegen. Dieser sieht den Rückbau des Damms vor, sobald die zweite Gauchachtalbrücke für den Verkehr freigegeben worden ist.

Fahrplan

Laut Löffingens Bürgermeister Tobias Link sollen die Arbeiten zum Bau der zweiten Gauchachtalbrücke im Verlauf der Bundesstraße B31 bereits im kommenden Jahr anlaufen und innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein. Nicht ganz so zügig sieht der Fahrplan für die Verbreiterung der Bundesstraße zwischen den Gauchachtalbrücken und der Anschlussstelle bei Unadingen aus. Dafür muss im Rahmen eines vom Bund inititiierten Pilotprojekts zunächst in einem beschleunigten Verfahren die Planfeststellung erfolgen. Ziel ist es, die Arbeiten am Lückenschluss unmittelbar an den Bau der zweiten Gauchachtalbrücke anzuschließen. (tom)