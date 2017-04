Löffingen Ehrungsflut beim Turnerbund Löffingen

Größter Löffinger Sportverein zieht Erfolgsbilanz. Wettkampfgemeinschaft bleibt in der Landesliga.

Die Wettkampfgemeinschaft hat den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft, das Angebot im Leistung- und Breitensport ist vielfältig und auch alle Generationen fühlen sich in der großen Turnerfamilie des Turnerbunds Löffingen zu Hause. Schon im vergangenen Jahr sorgte Vorsitzender Gustl Frey mit der Eröffnung „Unsere Mädels haben sich soeben für die baden-württembergischen Meisterschaften der Landesbestenkämpfe qualifiziert“ für einen Paukenschlag, in diesem Jahr war es die Meldung, dass die Turner den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft haben. „Eine Jahreshauptversammlung könnte nicht besser laufen“, freute sich auch Bürgermeister Tobias Link. Er würdigte das Ehrenamt des Vereins, der allen Generationen ein großes Spektrum des Breiten- aber auch Leistungssports biete.

Ehrungen: Mit 936 Mitgliedern hat der Verein zwar ein leichtes Minus von 15 Personen, doch sei der Mitgliederstand stabil. Doch es zähle nicht nur die Anzahl, sondern auch die Treue und das Engagement der Mitglieder, verkündete Gustl Frey. So konnte er gleich zwölf Mitglieder für langjährige Treue auszeichnen. „Dies sind knapp 200 Jahre Ehrenamt“. 60 Jahre gehört Willi Fehrenbach den Turnern an. Über 20 Jahre stand er auf der Bühne des Bunten Abends, war viele Jahre Übungsleiter und gehörte mit zu den Gründern der Jahrhundertriege. Seit 50 Jahren gehören Klaus Ruf, Lothar Hall, Ingrid Frei, Georg Dieterle und Rolf Dieterle dem Verein an. Sie wurden mit der Ehrennadel in Gold bedacht. Als Urgesteine des Vereins, als Trainer, in der Vorstandschaft oder bei Arbeitseinsätzen sind vor allem Georg Dieterle und Klaus Ruf zu nennen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Die Ehrung für 25 Jahre in Silber durften die engagierten Mitglieder Kunibert Reger, Christine Jäger, Kuno und Dorothea Schlatter, sowie Lena und Ingeborg Paul in Empfang nehmen. Für langjähriges Engagement wurden auch Priska Zemann, Tina Wieck, Jenny Isele, Anja Benz, Regina Isle, Doris Bölle und Pia Kuttruff ausgezeichnet.

Verabschiedungen: Die Ehrenamtsarbeit wird beim Turnerbund großgeschrieben. Gustl Frey würdigte Personen, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich beim TBL einbringen. Margarte Senn wurde nach über 20 Jahren als Übungsleiterin verabschiedet. Sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Verabschiedet wurde auch Kassenwart Markus Zepf.

Die Ehrenamtsarbeit wird beim Turnerbund großgeschrieben. Gustl Frey würdigte Personen, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich beim TBL einbringen. Margarte Senn wurde nach über 20 Jahren als Übungsleiterin verabschiedet. Sie wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Verabschiedet wurde auch Kassenwart Markus Zepf. Beitragserhöhung: Bei einem solch großen Angebot und einer intensiven Jugendarbeit bedarf es auch einer entsprechenden Finanzierung. Auch in diesem Jahr gab es ein Negativergebnis, so Markus Zepf und Hubert Katla. Dies konnte zwar ausgeglichen werden, doch für die Zukunft gehe es nur über eine Beitragserhöhung. Walter Köpfler schlug der Versammlung eine entsprechende Erhöhung vor, die über dem Vorschlag von Ralf Streit lag. Ab Januar 2018 werden die Beiträge wie folgt aussehen für Kinder 43 Euro (bisher 35 Euro), Einzelbeiträge 68 Euro (60), Familie 98 Euro (90), die passiven Beiträge von 15 Euro und Familie 20 Euro bleiben erhalten.

Gesundheitsangebote: Auch der Gesundheit wird beim TBL Rechnung getragen. So bietet Doris Zimmermann im Frühjahr und Herbst spezielle Gesundheitskurse an. Gern gesehen sind auch die Showgruppe „Stuhlgang-Next Generation", die in ganz Süddeutschland gefragt ist.

112 Jahre jung ist der Turnerbund Löffingen. Er ist nicht nur der größte Löffinger Verein, sondern auch eine Sportfamilie für alle Generationen mit Förderung des Leistungs- und Breitensports in Sachen Turnen, Leichtathletik, Gymnastik und Fitness. Beginn ist mit dem Eltern-Kind-Turnen, über Kinder, Schüler, Jugendliche, Erwachsene bis hin zu den Senioren. (pb)