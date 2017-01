Löffingen Dreifacher Chefwechsel bei Löffinger Narren

Hexen, Hansele und Burgkeiler unter neue Leitung. Burgkeiler werden an Fasnet künftig mehr ins Geschehen einbezogen.

Veränderungen standen bei der Narrenversammlung der Löffinger Laternenbrüder an. So werden künftig die Burgkeiler mehr in den Verein mit einbezogen. Sie gehören nun zum Löffinger Fastnachtsschauspiel und auch zum Narrenbaumstellen. Dafür werden sie unter der Regie ihres neuen Chefs Daniel Fuß heuer den Kinderball durchführen.

Keine Nachwuchssorgen hat der neue Löffinger Hexenchef Jörg Ganter zu vermelden. Gleich fünf neue Hexen werden am Fastnacht-Montag nach dem Umzug getauft werden.

Den Fuchsschwanz übergab Sven Seidel dem neuen Hansilichef Stefan Hofmann. Nicht nur der Fuchsschwanz ziert den Löffinger Hansili sondern auch das Löffinger Stadtwappen auf seinem Leinengewand.