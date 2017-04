Unadingen Drei neue Ehrenmitglieder im Unadinger Sportverein

Lothar Rothweiler, Willibald Oschwald und Arthur Morath seit 50 Jahren im Unadinger Verein.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wahlen und Ehrungen prägten die gut besuchte Hauptversammlung des Sportverein Unadingen. Allem voran die Ehrung für Lothar Rothweiler, Willibald Oschwald und Arthur Morath, die seit 50 Jahren den Verein in vielfältiger Weise unterstützen und nun die Riege der Ehrenmitglieder erweitern. Dem Ehrenbeauftragten Elmar Fehrenbach blieb es vorbehalten, weitere aktive Mitglieder für 25 Jahre auszuzeichnen. Dies sind Egon Saur, Martin Kramer und Carmen Wolf, hierzu ergänzend für zehn Jahre Robert Weber, Lukas Dieterle, Dominik Wolf, Georg Engesser, Martin Siebler und Stefan Schwendemann. Mit leicht veränderter Führung geht der Sportverein in das neue Vereinsjahr. Mit einem satten Vertrauensvotum ausgestattet wird neuer Vorstand im gleichberechtigten Dreierteam mit festgelegter Arbeitsverteilung Jannik Happle (Sportressort), der Georg Engesser ablöst. Bestätigt wurden Tobias Naber (gesellschaftliche Anlässe) und Dominik Wolf (Festivitäten). Die Finanzen bleiben in Händen von Robert Weber und Andrea Klaus, sie hat nur für ein Jahr zugesagt. Als Schriftführerin fungiert weiter Ann-Kathrin Wolf, neue Beisitzer sind Andreas Sättele und Pavo Nujik. Bestätigt werden auch die Jugendwahlen.

Sportlich lief es nicht so ganz rund, mit aktuell sechstem Tabellenplatz bleibt für die erste Mannschaft noch Luft nach oben. Etwas besser platziert hat sich die zweite Mannschaft. Aus dem Geschehen der AH-Abteilung berichtete Obmann Heiko Walz: neben der Austragung des Geißenfestes steht die Geselligkeit im Vordergrund. Der Verein hat derzeit 410 Mitglieder, davon 29 Ehrenmitglieder. Über nahezu ausgeglichene Finanzen gab Andrea Klaus Auskunft, besonders zu Buche schlagen einige Anschaffungen und Betriebskosten. Mehr Unterstützung bei erforderlichen Arbeitseinsätzen fordert Dominik Wolf. Ein „Tag des Sports“ mit diversen Aktionen hat Naber für den 8. Juli angekündigt, bereits für 2018 das 70-jährige Bestehen. Im Anschluss folgte die Versammlung des Fördervereins, der auch immer ein offenes Ohr für Anliegen der Jugendabteilung hat, wie Vorsitzender Alfred Gänsler betont. Verlagert wird der Radlertreff von mittwochs auf Freitag hin zu den AH-Sportlern. Leicht verbessert auf 37 hat sich der Mitgliederstand.