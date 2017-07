Göschweiler Drei Wanderstrecken stehen in Göschweiler zur Wahl

Drei Wanderstrecken stehen in Göschweiler zur Wahl

SV Göschweiler ruft zu Internationalen Volkswandertagen. Laufvergnügen wird mit Unterhaltung verbunden. Die größten Gruppen werden mit Preisen ausgezeichnet.

Ganz im Zeichen des Wanderns steht der Löffinger Ortsteil Göschweiler am Wochenende 15. und 16. Juli, wenn der Sportverein zu den 49. Internationalen Volkswandertagen einlädt. Die Natur erleben, dem Wandern frönen, nette Begegnungen erleben und dazu noch den Gaumenschmaus und die Musik genießen, so könnte man das Angebot umschreiben.

Motto: Die Wanderung steht laut dem Deutschen Volkssportverband (DVV) unter der DVV-Aktion „Biologische Vielfalt erleben“. Diese Vielfalt ist auf den drei unterschiedlich langen Wanderstrecken gegeben. Nicht nur dies ist der Grund, weshalb die Göschweiler Wandertage so beliebt sind. So werden auch heuer Gäste aus der Schweiz und dem Elsass erwartet. „Wir würden uns freuen, wenn auch Wanderer, die nicht organisiert sind, an dieser Veranstaltung teilnehmen würden“, appelliert Walter Keßler und schickt gleich einen Anreiz hinterher: „Die größte Löffinger Gruppe bekommt einen Sonderpreis“.

Die drei Wanderstrecken von sechs, elf und 16 Kilometer bieten ein Wanderlebnis mit unvergesslichen Natureindrücken auf den Höhen, aber auch in der Schlucht. Die beiden kleineren Stecken sind für Kinderwagen und Rollstuhl geeignet, sind aber auch für Nordic-Walker ideal. Die kleinste Strecke führt über die Höhe nach Reiselfingen, über das Friedhag und dann auf südlicher Seite am Wald zurück. Am Schwimmband vorbei geht es auf die beiden längeren Strecken hinunter zur Wutachschlucht. Wer sich auf die elf Kilometer lange Strecke begibt, hat hier zwei Möglichkeiten, entweder weiter durch die Schlucht Richtung Dietfurt oder über die alte Reiselfinger Straße durch den Wald. In der Schlucht bleibt dagegen die lange Strecke, die von der Dietfurt Richtung Bachheim führt, um dann über die Höhe zurück nach Reiselfingen auf die elf Kilometer lange Strecke zu treffen. Start und Ziel aller drei Stecken ist die Bürgerhalle in Göschweiler.

Nicht nur der Sonderpreis für die Löffinger Gruppe lockt, sondern auch Sonderpreise für die größten Wandergruppen mit mehr als 25 Teilnehmern. Neben der IVV-Wertung (Internationale Volkswandertage) wird die Wanderung auch für die DVV-Jugendwanderung (Deutscher Volkssportverband) angerechnet. Startzeiten: Start und Ziel aller drei Stecken ist die Bürgerhalle in Göschweiler. Am Samstag ist um 10 Uhr Startbeginn bis 15 Uhr, am Sonntag bereits um 7 Uhr bis 13 Uhr.

Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, lädt der Sportverein Göschweiler zu den 49. Internationalen Volkswandertagen ein. Angeboten werden den Wanderfreunden drei Wanderstrecken. Dazu sollen die Wanderer und Gäste mit einem umfangreichen kulinarischen Angebot verwöhnt werden. Das Wanderfrühstück ab 6.45 Uhr in der Bürgerhalle ist der Start der Gaumenfreuden, welche über das reichhaltige Speiseangebot bis zum vegetarischen Essen und einem großen Kuchen-Büfett führen. Zudem gibt es kostenlosen Tee an allen Kontrollstationen. Zum Frühschoppenkonzert wird die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag aufspielen. (pb)