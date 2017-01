Löffingen Drei Loipen stehen in Löffingen zur Wahl

Baarstadt punktet mit vielen Winterangeboten. Schlittenfahren und Winterwanderungen locken.

Ideale Wintersportbedingungen herrschen derzeit in der Region Löffingen, wo man aber auch einfach idyllische Winterwanderungen genießen kann. Die Wintersportangebote nutzen nicht nur die Einheimischen, sondern auch zahlreiche Touristen oder Tagesurlauber.

Fährt man ans Löffinger Loipenhäusle, stößt man dort auf Autokennzeichen vom Bodensee bis zum Kaiserstuhl und selbst Stuttgarter Langläufer sind hier anzutreffen. „Wir sind das Tor zum Schwarzwald“, erklärt Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke.

In Löffingen stehen den Langläufern drei Loipen zur Verfügung, Start ist jeweils an der Wanne. Die Spuren, klassisch und Skating, führen überwiegend über winterlich verschneite Freiflächen. Bei guter Witterung können hier auch die Alpen und die Vogesen am Horizont gesehen werden. Die Sonnenloipen mit derzeit zehn bis 15 Zentimeter Schnee werden von Robert Kaltenbrunner und Rainer Zepf gespurt. Die Distanzen von fünf, zehn und 20 Kilometer sind so konzipiert, dass sie je nach Kondition und Lust auf die größere Strecke erweitert oder auf die kleinere Route verkürzt werden können. Die Steigungen in den beiden kleineren Loipen sind eher gering, die 20 Kilometer lange Strecke ist dagegen etwas anspruchsvoller. Geplant ist die Loipe an das Loipennetz von Rötenbach anzubinden, sodass hier noch weitere Möglichkeiten bestehen. Derzeit nicht befahrbar ist die Loipe in Dittishausen. „Durch die Schneeverwehungen gibt es an manchen Stellen einfach zu wenig Schnee", erklärt Jessica Scherzinger von Interhome. Skilift und Rodelhänge: Der Skilift Kap in Dittishausen ist täglich von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag bereits um 13.30 Uhr. Seit vielen Jahren ist hier Thomas Picht der gute Geist, der den kleinen Skifahrern gerne auf den Lift hilft. Auch die Rodelhänge an der Wanne in Löffingen und der Schlittenhang am Freibad Dittishausen sind beliebte Freizeitorte.

Winterwanderwege: Zahlreiche Wanderwege rund um Löffingen werden täglich vom Team des Bauhofs präpariert, so dass einer erholsamen Winterwanderung in der klaren Luft nichts im Wege steht. Weitere Möglichkeiten bieten auch die beiden Premium-Winterwanderwege in Löffingen und Göschweiler. Diese speziellen Wanderwege sind gemeinsam mit der Deutschen Sporthochschule Köln entwickelt worden.

Beliebt bei Gästen

Die Zahl der Übernachtungen in Löffingen hat sich erhöht und dies trotz Wegfall von Ferienwohnungen und Gastronomiebetrieben. Vor allem das Yoga-Seminar und verschiedene Fußball- und Leichtathletikgruppen genießen in Infrastruktur in Löffingen. Erfreulicherweise kommt der eine oder andere Gast dieser Gruppen nun mit der Familie, um Löffingen im Schnee und bei Kälte kennen zu lernen sowie die Atmosphäre im und rund ums Städtle zu genießen, so Stadtmarketingleiter Rontke. Auch zahlreiche Tages- und Kurzzeittouristen aus der Schweiz, Österreich und Frankreich sind im Städtle anzutreffen.(pb)