Löffingen Drei Ausstellungen in Löffingen zeigen verschiedene Kunst-Stile

Der Kunstverein Löffingen leistet einen wichtigen kulturellen Beitrag für das Jahresprogramm, betont Bürgermeister Tobias Link mit

Löffingen (pb) Mit drei Einzelausstellungen und einer Gemeinschaftsausstellung mit 16 Künstlern leiste der Kunstverein Löffingen einen wichtigen kulturellen Beitrag im Baarstädtle und in der Region, so hatte Bürgermeister Tobias Link imi Vorfeld der Versammlung schriftlich mitgeteilt. Schriftführerin Regina Hasenfratz ließ das Vereinsjahr unter der neuen Vorstandschaft Revue passieren und erinnerte an Beatriz Rubio, Veka Shakulashvili, Patrick Gall und die 16 Künstler, welche verschiedene Kunst-Stile vor allem in der Malerei präsentierten.

Energiekosten reduziert

Dank der Nahwärme konnten die Energiekosten des Eichhäusles reduziert werden, sodass Verena Rosenfelder-Keller der Versammlung einen positiven Kassenbericht vorlegen konnte. Die Vorsitzende Silvia Bächle sprach von einem neuen Weg, den sie und ihr neues Team gehen, ein Weg der nun an der ersten Wegegabelung angekommen sei. Die großen Fußstapfen von Vorgängerin Brigitte Leber könne man nicht ausfüllen, doch versuche man Stück für Stück den eigenen Weg zu finden. Der führte auch zu einem Besuch im Schulverbund, um die Werke der Gemeinschaftsausstellung den Schülern der Kunstklassen zu zeigen.

Auch in diesem Jahr wird der Kunstverein wieder interessante Künstler präsentieren. Im Mai werden Monika Rosenberger (abstrakte Kunst) und Bildhauer Alexander Weimann ihre Werke präsentieren. Im September sind Erika Zehle (Malerei und Holzschnitte) und Angelika Brackrock (Bildhauerei und keramische Skulpturen) gemeinsam in Löffingen zu Gast. Am Volkstrauertag (verkaufsoffener Sonntag) soll wieder die Gemeinschaftsausstellung stattfinden. Um nicht mit den ökumenischen Gottesdienst und das Totengedenken zu tangieren, denkt man über eine spätere Eröffnung (angedacht ist 13 Uhr) nach. Auch der letzte Ausstellungtag soll mit einer Finissage aufgepeppt werden.