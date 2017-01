Dittishausen Doubletowon Bigband begeistert in Dittishausen

Das Jahresabschlusskonzert in Dittishausen vor 130 Gästen zeigt die Klasse der 20 Vollblutmusiker.

Begeisterungsstürme erntete die Doubletown Bigband Villingen-Schwenningen bei ihrem Jahresabschlusskonzert im Haus des Gastes. Die 20 Vollblutmusiker boten auch alles auf von Swing, Latin, Blues über Jazz und moderne Bigband-Arrangements, wobei sie ihr Können und ihre Improvisationskraft eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Seit Jahren beendet die Bigband das Jahr musikalische in Dittishausen. Auch heuer hatte wiederum Interhome zu diesem musikalischen Leckerbissen eingeladen. Jessica Scherzinger, Siegrid Seeger-Lade und Kathrin Kraft vom Interhome-Büro freuten sich über 130 Gäste im voll besetzten Haus des Gastes.

Bandleader Jürgen Engesser aus Unadingen hatte für das Jahreskonzert 22 Songs ausgesucht mit teils anspruchsvollen Solos der Musiker, aber auch mit der wunderbaren Stimme der Sängerin Jaqueline Wolf.

Sowohl die Instrumentalsongs als auch die gesungenen Lieder unterstrichen das Können der Akteure. Titel wie „Love for Sale“ in der Version der Buddy Rich Bigband oder „The Preacher“ von Horace Silver forderten der Band alles ab. Silver griff dabei auf den Hard Bop – einem besonders ausgeprägten Jazzstil, zurück. Gerade diese härtere Spielweise und Gradlinigkeit präsentierten die Musiker fantastisch. Swing mit einer sensationellen Anordnung einer großen Melodie in einer Tempo-Einstellung hat „Love for Sale“ in der Version der Buddy Rich Band zu eigen, mit interessanten Solo-Räumen für Alt- und Tenorsaxofone, Trompete und den Drum Breaks. Die Posaunen stellten sich in den Mittelpunkt bei „Please don`t shoot the Trombone Player“, wie aus der launigen Moderation durch Manfred Nitsch zu hören war.

Bandleader Jürgen Engesser hatte die Register hervorragend aufeinander abgestimmt und verstand es perfekt die Musik in den Hintergrund zu stellen, wenn Jaqueline Wolf gefühlvoll und doch kraftvoll ihre Stimme erschallen ließ. Mit Songs wie „Feeling good“ setzte sie das Hardrock-Original mit der Version von Michael Bubble ins Jazz-Genre. Auch die Ballade „Dont`t know why“ in der Bigband Version unterstrich ihr Talent. Es wunderte nicht, dass das Publikum nach solch fantastischem Hörgenuss die Musiker erst nach zwei Zugaben und stehenden Ovationen von der Bühne ließ.