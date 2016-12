Löffingen Dorfrocker stürmen im Januar Löffingen

Musikhöhepunkte zum Auftakt des neuen Jahres. Don Kosaken gastieren im Baarstädtchen.

Zu Anfang des Jahres 2017 stehen gleich mehrere musikalische Leckerbissen auf dem Programm. Eröffnet durch das Neujahrskonzert der Stadtmusik, geht das Musikjahr am 5. Januar mit den Chartstürmern Dorfrocker weiter, um dann zu den Don Kosaken am 7. Januar in das Genre der russisch-orthodoxen Sakralmusik zu wechseln.

Die Dorfrocker sind schon längst kein Geheimtipp mehr, die drei Jungs aus dem unterfränkischen Kirchaich füllen innerhalb kurzer Zeit die Hallen. Ihr Erfolg ist sicherlich in ihrem Musikstil mitbegründet. Ein Mix aus volkstümlicher Musik vermengt mit Elementen der Rock-, Popmusik, des Schlagers und der Country-Musik. Trotz großem Erfolg sind die Dorfrocker Philipp, Tobi und Markus „auf dem Boden geblieben“. Die drei Thomann-Brüder bleiben ihren ländlichen Wurzeln treu, was zum einen das neue Album zeigt, zum anderen auch der Auftritt in Löffingen. Nach der großen Silvesterparty in Berlin gastieren die Dorfrocker im Baarstädtchen, um hier in Löffingen den großen Tourenauftakt 2017 zu starten. „Wir sind mächtig stolz, dass die Dorfrocker wieder nach Löffingen kommen“, freut sich Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke. Neben ihren Knallern wie „Lutzzzi“ oder „Dorfkind“ präsentieren die Dorfrocker auch ihr neustes Album „Heimat.Land.Liebe“, welches schon nach kurzer Zeit in die Charts stürmte. Maxim Kowalew Don Kosaken: Wer lieber die russischen Volksweisen hört, der ist am 7. Januar im Gebertsaal richtig. Hier werden die Maxim Kowalew Don Kosaken „singend beten und betend singen“. Unverkennbar der Chorgesang und Soli in stetem Wechsel der tiefen Bässe, tragendem Chor, über den klassischen Bariton bis hin zu den Spitzen der Tenöre. Maxim Kowalew präsentiert mit seinen Don Kosaken auf technisch brillantem Niveau diese unverkennbaren russischen Melodien, Balladen und Volksweisen sowie russisch-orthodoxe Kirchengesänge. Das neue Konzertprogramm „Aus den Tiefen der russischen Seele“ wird auch Wunschtitel wie „Abendglocken“, „Suliko“ oder „Marusja“ beinhalten. Maxim Kowalew lässt das musikalische Erbe der russischen Legenden wieder aufleben. Neben seiner klassischen Gesangsausbildung bereiste er russisch-orthodoxe Klöster um seine Kenntnisse im Bereich der östlichen Chormusik zu perfektionieren. Durch die russischen Melodien möchte er den Geist des alten unvergänglichen Russlands auch in der Zukunft bewahren.

Kartenverkauf

Gleich mehrere musikalische Höhepunkte stehen in Löffingen zu Beginn des neuen Jahres an. Am Donnerstag, 5. Januar, werden die bekannten Dorfrocker mit ihrer Liveband die Löffinger Festhalle zum Brodeln bringen. Um 20.30 Uhr stehen die drei fränkischen Jungs Philipp, Tobi und Markus auf der Bühne. Am Samstag, 7. Januar, gastieren um 19 Uhr Maxim Kowalews Don Kosaken im Gebertsaal. Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei allen Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH oder unter Telefon 07652/120630. (pb)