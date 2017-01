Löffingen Dorfrocker starten Deutschland-Tour: Alle Bilder vom Konzert in Löffingen

Dorfrocker starten Deutschland-Tour: Alle Bilder vom Konzert in Löffingen

Ihre große Deutschland-Tournee starteten die Dorfrocker in der voll besetzten Löffinger Festhalle. Hier gibt es alle Bilder!

Bereits zum 2. Mal gastierte die von Funk und Fernsehen bekannte Band "Dorfrocker" in Löffingen. Das Erfolgsrezept der heimatverbundenen Band aus Unterfranken ist der Musik-Mix von Volkstümlicher Musik, Rock, Schlager und Country. Auch in Löffingen sorgten die drei Brüder Tobias Thomann, Philipp Thomann, Mark Thomann für Party-Rock pur.Bei Dirndl- und Lederhosen-Alarm sorgten die fränkischen Chartstürmer für Stimmung pur mit Songs aus ihren erfolgreichen Alben. Ob "Luzzzi" oder die neusten Songs aus dem neuen Album "Heimat, Land, Liebe", die Fans waren textsicher und so gab es nicht nur drei sondern hunderte Sänger.