Dittishausen Dittishauser Veranstaltungspremiere mit Merkel-Double

Neue Dittishauser Kulturinitiative lädt zur Auftaktveranstaltung mit Marianne Schätzle.

Am Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Dittishausen zwar nicht teilgenommen, doch der Gedanke der zu diesem Zweck gegründeten Kulturinitiative "Ku Ditt", einen Kulturkalender mit jährlich vier kulturellen Veranstaltungen ins Leben zu rufen, wird nun in die Tat umgesetzt. Zur Auftaktveranstaltung kommt am Samstag, 25. März, Marianne Schätzle, die Kabarettistin und Merkel-Doppelgängerin, nach Dittishausen.

Bekannt ist die Putzfrau mit Bodenhaftung und Sicherheitsbeauftragte der Bundeskanzlerin wegen ihres besonderen Wortwitzes. Mit ihrem Soloprogramm „Ich bin durch, auch als Merkel-Double“ will sie auch in Dittishausen die Welt auf den Kopf stellen. Als Putzfrau weiß sie alles über jeden. Zwischen Wechseljahren und Legislaturperioden entgeht ihr absolut nichts. Sie beobachtet die Veränderung in der Gesellschaft, sie weiß warum es Mutter und nicht Vater Erde heißt.

Marianne Schätzle schlüpft seit vielen Jahren immer wieder in die Rolle der Bundeskanzlerin. Als „Angela die Zweite“ geht ohne sie nichts mehr in Berlin. Sie vertritt das Original, hält ihr den Rücken frei und sitzt Wichtiges für sie aus. Als Eventkanzlerin begeistert Marianne Schätzle das Publikum, Lachattacken aufs Zwerchfell inbegriffen. Dabei setzt sie auf Mimik, Gestik und vor allem auf ihren hintergründigen Humor. Im Jahr 2013 wurde die Künstlerin mit dem Kleinkunstpreis „Heugabel“ ausgezeichnet. Bekannt ist sie auch durch TV-Auftritte, wie bei immer wieder sonntags vom Europapark oder durch die Fastnachtsveranstaltung „Schwaben weißblau“.

Nun kommt Marianne Schätzle, dank der Ku Ditt und in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein, nach Dittishausen. Der Vorhang im Haus des Gastes hebt sich am Samstag, 25. März, um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Verkehrsverein-Interhome Büro oder telefonisch unter der Nummer 07654/922 122 oder an der Abendkasse.