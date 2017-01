Dittishausen Dittishauser Taborhexen sind wieder vollständig

Großes Hexenspektakel mit Hexentaufe in Dittihausen. Junghexe Stefan Fritsche wurde aufgenommen.

Nun sind die Taborhexen in Dittishausen wieder vollständig, nachdem Junghexe Stefan Fritsche die spektakuläre Hexentaufe überstanden hat. Vor großer Kulisse, loderndem Hexenfeuer und begeisterten Zuschauern, musste er einiges über sich ergehen lassen. Nur im weißen Nachthemd, Kopf und Hände im Holzfoltergerät festgehalten, ging es zunächst durch die Menge bis auf die Hexenbühne. Hier warteten bereits die Ober-Hexe Roland Scholl und die zwölf Hexenkinder auf den 13. Nachwuchs. Hexensprecher Daniel Baumann informierte die begeisterten Zuschauer über die Zermonie, die mit der Einkleidung der Junghexe endete.

Die Taborhexen gehen auf eine Sage zurück, in der ein altes Weib als Hexe verbrannt wurde und 13 verunstaltete Kinder zurückließ. In den Wintermonaten kamen diese zum Betteln von Lebensmitteln in die Nähe des Dorfes. Auch die Taborhexen zogen von Haus zu Haus, um Nahrung zu bekommen. Im großen Kessel bereitete der Hexenkoch die Nahrung für die Taborhexen vor, damit diese für die Fastnachtszeit genügend Kräfte sammeln können. Währenddessen tanzten die 13 Hexen ums Hexenfeuer, um Dämonen und böse Geister zu vertreiben. Wie kräftigend die Hexensuppe war, zeigte sich bei der Hexenpyramide.