Dittishausen Dittishauser Sportschützen rufen zum Tag der offenen Tür

Verein gibt Einblicke in Schießsport und stellt neue Schießanlage der Öffentlichkeit vor.

Zum Tag der offenen Tür laden die Sportschützen in Dittishausen am kommenden Sonntag, 23. Juli, ein. Zwischen 10 Uhr und 18 Uhr wird der neue Vorsitzende Michael Reiner den Gästen die neue Schießanlage präsentieren. Erst im Oktober vergangenen Jahres wurde die gesamte Schießanlage auf dem neuesten Stand der Technik gebracht und mit einer Feier eingeweiht. Diese neue elektronische Luftgewehr-Schießanlage mit sechs Plätzen können die Besucher selbst erproben. Außerdem können die Erwachsenen sich auch am Kleinkalibergewehr versuchen. Die 50-Meter-Anlage steht hier zur Verfügung. „Neben den normalen Zielübungen können die Gäste auch auf die Ehrenscheibe schießen“, erklärt Rudolf Höpker. „Wir freuen uns, allen Besuchern jeden Alters die vielfältigen Möglichkeiten des Sportschießens auf einer modernen Anlage näher zu bringen“, so Höpker weiter.

Auf die jugendlichen Gäste wartet das Luftgewehr. Die Schützenjugend, Jugendbetreuer und Jugendtrainer stehen hier mit Rat und Tat zur Seite. Neben der Werbung für den Schießsport laden die Sportschützen zum Schützenfest ein. Hierzu zählt die Bewirtung mit selbstgemachten Speisen. Dazu lockt die Schützenjugend mit unterhaltsamen Spielen, einer gut bestückten Tombola und einer Waffelbäckerei.

Vorsitzender Michael Reiner, Telefon 07654/776 68