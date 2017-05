Dittishausen Dittishauser Kegler nun mit neuer Heimbahn

Spieler trainieren nun in Oberbränd. Verein geht mit nur zwei Mannschaften in die neue Runde.

Immer mehr Kegelbahnen schließen oder werden neuen Bestimmungen zugeführt, sodass die Sportkegler vor große Probleme gestellt sind. So ergeht es auch dem KSC Dittishausen, der glücklicherweise nun eine neue Heimatbahn in Oberbränd gefunden hat. Allerdings sind dort sechs Vereine mit zehn Mannschaften schon gemeldet, was eine große Logistik erfordert, um sowohl Training, als auch Wettkämpfe unterzubringen. Vor diesem Hintergrund, so Vorsitzender Alexander Maier in der Hauptversammlung, sei der Rückzug der Damenmannschaft schmerzlich, doch mehr wie zwei Mannschaften hätte man auf den neuen Bahnen einfach nicht unterbringen können. Er hofft, dass die Fans dem Verein auch in Oberbränd die Treue halten und die Kegler bei den Wettkämpfen unterstützen.

Derzeit gehören dem KSC 23 Aktive, drei Ehrenmitglieder und 107 passive Mitglieder an. Die Reduzierung der Aktiven sei auch dem Rückzug der Damenmannschaft geschuldet, man werde im laufenden Jahr die Vereinssatzung umstrukturieren, denn derzeit gehören zwölf Mitglieder dem Vorstand an. Ortsvorsteher Helmut Wölfle bezeichnete den KSC als sportliches Aushängeschild der Gemeinde. Bei den Vorstandswahlen blieben die beiden Posten der Frauenwarte unbesetzt. Neu ins Gremium gewählt wurde Jugendwart Christian Gänsler, wiedergewählt Vorsitzender Alexander Maier, Stellvertreter Andreas Köpfer, Kassierer Georg Becher, Sportwart Siegfried Sauer, zweiter Sportwart Patrick Scheer, Schriftführer Filip Cizkowsky, Aktiven-Vertreter Lothar Fleig, Pressewartin Sonja Blume und Passiven-Vertreter Anette Sawetzki.

Neben den sportlichen Aktivitäten bringt sich der Verein auch in der Dorfgemeinschaft ein, sei es beim Leiterwagenfest, dem Fuhrmannstag oder auch bei der Öschputzete. Erstmals war der KSC Gastgeber für den Verbandsstaffeltag, der auch in diesem Jahr wieder in Dittishausen durchgeführt wird. Traditionell gehören die Tabormannschaften zum regionalen Sportangebot, hier beteiligten sich 40 Mannschaften. Neben der Beteiligung am Vier-Bahnen-Turnier nahm der KSC auch beim Vereinsschießen in Rötenbach teil. Ein Plus in der Kasse legte Kassierer Georg Becher vor, was bei dem Spielbetrieb und der Jugendarbeit auch nötig ist. Allerdings erfordert dies vom Verein mächtig Arbeit, wie etwa beim Löffinger Städtlefest.