Löffingen Dittishausener Kegler ehren Siegfried Sauer

Den KSC Dittishausen plagen Personalprobleme. Siegfried Sauer wurde für 20 Jahre im Vorstand geehrt

Löffingen (pb) Ein Vorzeige-Sportler ist Siegfried Sauer vom KSC Dittishausen. Nicht nur sportlich immer oben anzutreffen, er engagiert sich auch seit 20 Jahre im Vorstand. Dieses außergewöhnliche Engagement würdigte Vorsitzender Alexander Maier mit einer Ehrung. "Sigi hat den Verein maßgeblich geprägt. Er war von 1981 bis 1985 Pressewart, zwei Jahre 2. Sportwart und seit 2003 füllt er das Amt des ersten Sportwarts aus". Die Ehrung für die Vereinsmeisterschaften ging an Günter Ragg, Karl Beha und Patrick Scheer, sowie Kathrin Keßler, Simone Köpfer und Anja Teuber.

Die vergangene Spielrunde war beim KSC Dittishausen von personellen Problemen geprägt. Sportwart Siegfried Sauer musste sogar zwei Spiele absagen, was nicht unerhebliche Gebühren zur Folge hatte. Die Abmeldung der Damenmannschaft war mehr als schmerzlich, allerdings konnte man mit den verbleibenden Damen die gemischte Mannschaft auffüllen.

Für die neue Runde werden nur noch zwei aktive Mannschaften am Spielbetrieb angemeldet werden können, da die Kapazitätsgrenzen auf den neuen Heimatbahnen – der Linde in Oberbränd – einfach erreicht sind. Der Blick zurück, so der Sportwart, zeigte eine mehr als zufriedene Bilanz der 1. Herrenmannschaft, die als Aufsteiger am Ende auf Rang vier landete. Bedenke man die vielfachen krankheitsbedingten Ausfällen, so hätte man sogar noch weiter vorrücken können. Die 2. Mannschaft – ebenfalls ein Aufsteiger – brachte es am Ende mit dem 5. Tabellenplatz ebenfalls zu einem beachtlichen Erfolg, und auch die 3. Mannschaft konnte am Ende einen guten dritten Tabellenplatz belegen. Die gute Resonanz der Dittishauser Kegler zeigte sich auch bei den SKVH-Meisterschaften, hier wurde Günter Bauman bei den Senioren A sogar Meister und Patrick Scheer belegte bei den Männern Rang drei.

Die Damen starteten verheißungsvoll in der Verbandsliga. Sportlich top hätte es weiter gehen können, doch im Dezember musste die Mannschaft vom laufenden Spielbetrieb abgemeldet werden. Drei Keglerinnen hatten sich wegen einer Trainings-Pauschale trotz intensiver Gespräche abgemeldet. "Damit ging eine lange erfolgreiche Ära zu Ende", bedauerte Frauenwartin Kathrin Keßler.

Durch die Umstrukturierung der bisherigen Kegelbahn in Dittishausen zu einem Dart-Zentrum geht auch ein Stück Sporttradition im Ort zu Ende.