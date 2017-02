Löffingen Die Löffinger Fasnacht und der Zeitgeist

Es ist sicherlich nicht einfach, das Kulturgut Fasnacht zu erhalten und gleichzeitig dem Zeitgeist anzupassen. Rudolf Gwinner, der erst jüngst ins Ehrenpräsidium der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) aufgenommen wurde, hat hierzu eine klare Meinung "Die Fasnacht wird überleben und hat sich aber schon immer geändert."

Dabei hat er auch gleich einige Löffinger Fastnachtsrituale parat, die leider ausgestorben sind. So das Hexenlaufen der Kinder nach Maria Lichtmess (2.2) im Städtle. Nur die Kinder, die Weißer Sonntag hatten, durften sich nicht verkleiden, aber auch mit dem Teppichklopfer nicht verhauen werden. "Heute wäre dies bei dem starken Autoverkehr viel zu gefährlich im Städtle." Die Schüler wurden fest ins Fasnachtsgeschehen eingebunden. So hatte jede Schulklasse einen Programmpunkt bei der Kinderfasnacht zu präsentieren. Nach der Kinderfasnacht in der Festhalle fand im Anschluss ein Kinderball im Gasthaus Ochsen statt. Der Höhepunkt war der Hemdglonkerumzug, da man dann als Kind länger aufbleiben konnte.

Sowohl die Schülerbefreiung als auch der Hemdglonkerumzug ging in der Fasnachtshochburg Löffingen zurück. Doch seit Jahren wurde mit neuen Ideen wieder ein neues Bewusstsein geschaffen. Mit dem Fasnachtsunterricht, einem gemeinsames Fasnachtsgericht für die Grund- und die Verbundschule oder das beeindruckende Fasnachtsschauspiel mit allen Löffinger Figuren am Schmutzige Dunschdig habe man einen zukunftsweisenden Weg eingeschlagen. Vor allem sei hier Kulturbeauftragter Matthias Wider als glänzendes Beispiel zu nennen.

Dem Zeitgeist werden auch die anderen Öschzünfte gerecht. Etwa die Geißenzunft Dittishausen, die erstmals beim Fuhrmannstag auf das Wettklöpfen verzichtet und zum Gaudi-Klöpfen einlädt. Der Termin des Fasnetfunkens (alter Fasnetsundig) wurde vor Jahren in Reiselfingen, heuer erstmals auch in Dittishausen auf Samstag verlegt.

Wichtig, so hatte der Präsident des VSAN Roland Wehrle erklärt, sei auch, Menschen mit Migrationshintergrund in das Kulturgut Fastnacht mit einzubinden. Wie heißt es doch so treffend: "Es ist nicht leicht ein Narr zu sein, schön ist es aber dabei zu sein."