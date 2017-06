Bachheim Der 29. Juni ist immer ein Bachheimer Feiertag

Patrozinium und Nudelfest werden auch unter der Woche gefeiert. Kinder haben an diesem Tag schulfrei.

Der Gedenktag Peter und Paul und somit das Patrozinium und Nudelfest sind für jeden Bachheimer ein großer kirchlicher und weltlicher Feiertag, der immer am 29. Juni, egal auf welchen Wochentag dieser fällt, gefeiert wird. Von Kindesbeinen an ist man in der Dorfgemeinschaft mit dabei. In diesem Jahr werden nicht nur die Grundschulkinder der Schule Bachheim/Unadingen, sondern erstmals auch die Vorschulkinder vom Kindergarten Unadingen teilnehmen. Die Kinder haben an diesem Tag schulfrei. Auch für viele berufstätige Erwachsene ist es selbstverständlich, am Nudelfest Urlaub einzureichen.

An der Bachheimer Pfarrkirche, sie wurde 1793 erbaut, erinnert eine Tafel an die beiden Kirchenpatrone. Das erste Gotteshaus wurde bereits 1173 erwähnt, so kann man auf der Tafel lesen. Die Volksfrömmigkeit in Bachheim war auch mit der weltlichen Feier verknüpft. Bis heute hat dieses nicht alltägliche Festkombination Bestand. Ein Fest aller Bachheimer, für alle Bachheimer und natürlich ebenso für Auswärtige. Bereits morgens früh um 5 Uhr ist der Musikverein unterwegs, um die Bewohner mit musikalischen Klängen zu wecken. Für die Anwohner am Weg der Sakramentsprozession heißt es dann flink in die Kleider, um den rund 400 Meter langen Blumenteppich zu legen und die Häuser zu schmücken. Um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst, der vom Kirchenchor und dem Musikverein feierlich gestaltet wird. Mit dabei die Ortsvorsteherin Petra Kramer, der Ortschaftsrat, die Feuerwehr, die Vereine und die Schule. Nach der Prozession, bei der die Männer die Statue des heiligen Petrus zu den einzelnen Stationen tragen, darunter auch zur Mariengrotte, geht es gemeinsam in die Drei-Schluchten-Halle zum traditionellen Nudelsuppenessen. Hier wartet die kulinarische Köstlichkeit mit oder ohne Fleischeinlage. Nach Kaffee und Kuchen geht es dann um 16 Uhr in die Dorfmitte zum Petrusbrunen, um mit dem Fassanstich weiter zu feiern. Der Musikverein lädt zum Unterhaltungskonzert ein und um 18 Uhr wird das Wutachtrio aufspielen.