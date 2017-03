Löffingen Dem Löffinger Schuldenstand auf der Spur

Warum das Statistische Landesamt eine höhere Verschuldung ausweist als der städtische Jahresabschluss für 2015.

Der Schuldenstand der Stadt Löffingen und der städtischen Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung war ein Thema bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Wie Stadtkämmerer Artur Klausmann erläuterte, beliefen sich die Schulden der Stadt Löffingen laut Jahresabschluss 2015 zum 31. Dezember 2015 auf rund 3,82 Millionen Euro. Die beiden Eigenbetriebe standen zum gleichen Zeitpunkt mit rund 17,3 Millionen Euro in der Kreide, wovon rund 6,93 Millionen Euro auf die Stadtwerke und rund 10,37 Millionen Euro auf die Abwasserbeseitigung entfielen.

Die Zahlen des Statistischen Landesamtes weisen – darauf hatte ein Löffinger Bürger bei der vorangegangenen Sitzung des Gemeinderats hingewiesen – den städtischen Schuldenstand mit rund 4,82 Millionen Euro aus. Diese Differenz von einer Million Euro sei darauf zurückzuführen, so Klausmann, dass bei der Meldung an das Statistische Landesamt noch ein Kassenkredit in Höhe von einer Million Euro ausgewiesen worden sei, der aber Ende Juli 2015 zurückbezahlt worden sei. Diese Rückzahlung sei bei der Meldung an das Statistische Landesamt noch nicht berücksichtigt worden, daher die Differenz zwischen dem städtischen Jahresabschluss und der Landesstatistik.

Natürlich sei der Schuldenstand von Stadt und Eigenbetrieben und damit auch die Löffinger Pro-Kopf-Verschuldung auf den ersten Blick hoch, unterstrichen Bürgermeister Tobias Link und Stadtkämmerer Artur Klausmann. Den Schuldenstand isoliert zu betrachten und auf dieser Basis die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zu beurteilen, sei allerdings der falsche Weg. Ausschlaggebend seien vielmehr die Fragen, was mit dieser Kreditfinanzierung umgesetzt werde und ob die Belastungen aus den Darlehen finanziert werden können, betonte Link. Daraus ergebe sich für Löffingen ein sehr viel positiveres Bild als der reine Schuldenstand suggeriere.

Mit den Schulden werde Infrastruktur geschaffen, ohne die Darlehensfinanzierung wären beispielsweise der Auf- und Ausbau des Nahwärmenetzes, Verbesserungen im Wasserversorgungs- und Abwasserbereich oder der Aufbau des Breitbandnetzes nicht möglich, erklärte Artur Klausmann. Ohne die Darlehen könnten Investitionen in die Infrastruktur nur in Höhe der erwirtschafteten Abschreibungen getätigt werden. Die Belastungen aus den Schulden – dabei handelt es sich um Zins- und Tilgungszahlungen – seien, betonte Klausmann, in den Haushalten abgebildet und über entsprechende Einnahmen auch finanziert. Zu berücksichtigen sei im Übrigen auch, dass bei der Stadt Löffingen aus dem Erwerb von Geschäftsanteilen und gewährten Darlehen, beispielsweise an die beiden Eigenbetriebe, Finanzanlagen in Höhe von rund 10,51 Millionen Euro als Vermögen in der Bilanz ausgewiesen werden.