Löffingen Daniel Helfrich tritt im Löffinger KuTipp auf

Der Kabarettist, Tänzer und Sänger Daniel Helfrich tritt im Löffinger KuTipp auf.

"Eigentlich bin ich ja Tänzer" – so hat der deutsche Kabarettist, Komponist, Pianist, Sänger und Moderator Daniel Helfrich sein neues Programm betitelt. Wer den Künstler kennt, der kann erahnen "es ist nichts so wie es scheint", denn mit seiner Wort- und melodiengewaltigen Vertiefung dieses Themas lässt er staunen und strapaziert aber auch die Lachmuskeln außerordentlich. Tanzen ist gefährlich, aber eine wichtige Variante, um das weibliche Geschlecht kennen zu lernen. So tritt der Tänzer, der es nie über den Grundkurs hinaus gebracht hat, in jedes Fettnäpfchen, wechselt stetig seine Musikstile um zwischen Taktgefühl und Taktlosigkeit, zwischen anmutigem Ballett und wildem Breakdance hin und her zu hüpfen. Skurril, geistreich und auch etwas morbid zeigt der Frauenversteher ein Feuerwerk an bittersüßen Wortgeflechten, und dazu ein virtuos-rasantes Klavierspiel und das alles leidenschaftlich – eben wie ein Tänzer – , das er dem Publikum serviert. Daniel Helfrich begibt sich mit mal mehr, mal weniger ernst zu nehmenden Texten in Pirouetten und Promenaden von Slow Fox bis Quickstepp auf das Parkett des Alltags, um spätestens nach einem Pas-de-deux mit Primaballerdiva Helene Fischer zu dem Schluss zu kommen, dass immer noch der Mann führt.

Eigentlich – eigentlich ist Daniel Helfrich auch Tänzer – der sich Gedanken über die Ernährung einer Hupfdohle macht oder sich die schwierige Fragen stellt, ob nun Pommes mit Trüffeln oder doch lieber ein leichter Snack aus dem nächsten Streichelzoo auf dem Speiseplan stehen, oder ob das Feingefühl eines Bombenentschärfers schon für die Tanzfläche reicht.

Nach dem Auftritt von Daniel Helfrich am Freitag 10. März um 20 Uhr in der Tourist-Information ist am 7. April Frederic Hormuth zu Gast. "Halt die Klappe – wir müssen reden" – ein paradoxer Titel, der scheinbar genau in diese paradoxen Zeiten passt.

Am 19. Mai wird die sechsköpfige Swing-Comedy-Truppe "Shoo-Shoos" den Löffinger KuTipp aufmischen.

Karten für die KuTipp-Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Löffingen oder an der Abendkasse. Auch die Fyler zum Programm selbst sind in der Tourist-Info erhältlich.