Löffingen Countdown läuft bis zur Löffinger Wieberfasnet

Schon seit 1954 feiern die Löffinger Frauen ihre ganz spezielle Fasnet. Neun Akteure stehen heuer auf der Bühne.

Kult ist die Löffinger Wieberfasnet. Sie gehört seit 1954 zur Löffinger Fasnet, verbindet Tradition und Moderne miteinander. Tradition hat auch der Tag der Aufführung – immer am Dienstag vor dem Schmotzige Dunnschdig. Verändert hat sich auch nicht der Ort, nämlich das Gasthaus "Linde", welches mit einer entsprechenden „Wieberfasnetkarte“ sich der fröhlichen Veranstaltung besonders annimmt. Minimalst verändert hat sich dagegen die Berechtigung zur Wieberfasnet. An männlichen Vertretern ist heute neben der Geistlichkeit, auch den Musikern, dem Filmer oder bisher in zwei Ausnahmefällen einem männlichen Promi der Eintritt gewährt. Früher waren sogar die Musiker weiblich. Natürlich hat die Geistlichkeit am Stammtisch ihren Platz neben den Ur-Müttern der Wieberfasnet. Die Ritter, wie sie genannt werden, haben immer noch ein kritisches Auge darauf, was auf der Bühne passiert. Auch die Bühne ist eine Herausforderung, klein und ohne Vorhang. Dies bedeutet für die neun Akteure, den Gang durchs närrische Publikum bis zur Bühne schon als Auftritt mit einzubeziehen.

Requisiten sind sporadisch, aber dafür umso ausdruckskräftiger. Dies gilt auch für das Outfit und die Maske. Seit Jahrzehnten ist Beate Hofmeier dafür zuständig, die Damen in Männer oder Frauen in Vamps oder Omis zu verwandeln. Die Musiker Rolf Riedlinger und Michael Maier sorgen für die richtige Stimmung und begleiten die Damen bei ihren musikalischen Auftritten. Ganz modern wird alles per Video von Holger Rheiner aufgenommen.

Seit Weihnachten sind die neun Damen fleißig dabei um Sketche zu schreiben, beim Proben von Sketchen, Tänzen, beim Schneidern und Basteln, um am 21. Februar bereit zu sein für das närrische Spektakel. Geboten wird alles, was das weibliche Fastnachtsherz begehrt, hierfür sorgen Andrea Burger, Silke Dunkels, Danila Hepting, Kathrin Jehle, Doris Kaltenbrunner, Ela Rogg, Alexandra Scholl, Karola Vetter und Silvia Bächle.