Löffingen Corinna Kurfürst unterstützt Löffinger Jugendreferat

Studentin absolviert Praxissemester bei Löffinger Jugendreferentin und Schulsozialarbeiterin Stefanie Gutenkunst.

Unterstützung bekommt derzeit Jugendreferentin und Schulsozialarbeiterin Stefanie Gutenkunst durch die neue Praktikantin Corinna Kurfürst. Die 30-jährige Studentin der Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Freiburg absolviert noch bis zu den Sommerferien ihr Praxissemester im Baarstädtchen.

Die Mutter dreier Kinder bringt einige Berufs- und Lebenserfahrungen mit, die sie nun mit einbringen kann. Nach dem Abitur am Fürstenberg Gymnasium in Donaueschingen absolvierte die Unadingerin ein freiwilliges soziales Jahr im Haus Lebensheimat in Reiselfingen, dann folgten berufliche Stationen im Kindergarten Unadingen und Altersheim Neustadt. Seit März ist Corinna Kurfürst nun als Praktikantin in Teilzeit mit den Aufgaben Jugendraumbetreuung, Planung mit Jugendlichen und in der Schulsozialarbeit beschäftigt. „Ich freue mich zum einen meine beruflich-sozialen Erfahrungen miteinbringen zu können und auf dem Gebiet der Schulsozialarbeit Erfahrungen sammeln zu können“, sagt Corinna Kurfürst.

Auch für Stefanie Gutenkunst ist die Arbeit mit der Praktikantin eine neue Erfahrung. „Zu zweit können wir einiges für die Jugendlichen auf die Beine stellen“, freut sich die Löffinger Jugendreferentin.

Der Jugendraum in der Löffinger Festhalle ist während der Schulzeit am Montag für die Boygroup von 16 Uhr bis 17.30 Uhr (mit Anmeldung) und von 17.30 Uhr bis 19 Uhr als Freetime geöffnet. Am Mittwoch ist von 16 Uhr bis 17 Uhr die Girlgroup (mit Anmeldung) an der Reihe und am Freitag ist von 16 Uhr bis 18 Uhr Freetime Teens (Alter elf bis 13 Jahre), von 18 Uhr bis 19 Uhr ist der Jugendraum für alle und bis 21 Uhr für 14- bis 18-Jährige. In den Ferien gibt es ein individuelles Programm im Jugendraum.