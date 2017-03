Löffingen CDU setzt sich für besseren Mobilfunk in Bachheim ein

Netzqualität im Bereich Bachheim und Wutachschlucht soll verbessert werden. Land bietet Funkmasten an.

Die Mobilfunkabdeckung in der Wutachschlucht, aber auch in Bachheim ist aufgrund der topografischen Situation kaum oder gar nicht gegeben. Dies kann im Notfall zu problematischen Situationen führen. Deshalb haben sich der CDU Landtagsabgeordnete Patrick Rapp und der neue CDU-Bundestagskandidat und Landtagsabgeordnete Felix Schreiner sowohl an das Innenministerium, als auch an die Deutsche Telekom gewandt, informierte Referent Micha Bächle in einer öffentlichen Mitteilung. Das Innenministerium sieht nun Möglichkeiten die bestehenden Behördefunkmasten für den Mobilfunk zu nutzen, um damit die Mobilfunkverbindung zu verbessern. „Derzeit wird dies überprüft“, so die Politiker. „Wir brauchen in der Wutachschlucht eine bessere Mobilfunkabdeckung, denn es kommt hier immer wieder zu Unfällen. Die Alarmierung der Bergwacht in der Schlucht ist jedoch aufgrund der schlechten Abdeckung sehr schwierig", schreiben die Politiker weiter. Problematisch sei für Wanderer, dass sie, wenn sie zu spät an den Endpunkt der Wanderung kommen, von dort aus kein Taxi rufen können. Auch für Bachheim brauche es eine bessere Mobilfunkabdeckung.

Deshalb haben sich die beiden Politiker an das Innenministerium gewandt, das Ende Januar 2017 eine Initiative zur Beseitigung von Funklöchern in der Mobilfunkversorgung angekündigt hat. Die Abgeordneten hätten angeregt, die Funkmasten des Behördenfunks zur Verfügung zu stellen, um die Netzabdeckung zu verbessern. Nun habe Innenminister Thomas Strobel, so Bächle, Folgendes mitgeteilt: „Ich stimme mit Ihnen darin überein, dass insbesondere in der Wutachschlucht eine leistungsfähige Mobilfunkanbindung wichtig ist. Auch für Bachheim teile ich Ihre Ansicht“. Die Prüfung hätte ergeben, dass der Funkmast im Bereich Vogtsberg für eine weitergehende Nutzung geeignet sei und von Mobilfunkanbietern grundsätzlich angemietet werden könne. Für eine bessere Abdeckung von Bachheim gebe es zudem einen weiteren geeigneten Behördenfunkmast. Die beiden Abgeordneten Rapp und Schreiner seien nun auf die Telekom zugegangen mit der Bitte die Standorte des Behördenfunkmasts zu prüfen. „Wir hoffen, dass sich nun durch die Behördenfunkmasten eine Möglichkeit ergibt, die Mobilfunkverbindung für Anwohner und Touristen in der Schlucht und für Bachheim zu verbessern“, schreiben die Politiker.