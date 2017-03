Löffingen CDU Südbaden nominiert in Löffingen ihre Bundestagskandidaten

CDU Südbaden nominiert in Löffingen ihre Bundestagskandidaten

Kordula Kovac macht das Rennen. Wolfgang Schäuble und Volker Kauder mahnen zur Gelassenheit bei aktuellen politischen Themen.

Nicht zum ersten Mal rückte das Baarstädtchen Löffingen in den Fokus der Landespolitik: Am Samstag nominierten die 178 Delegierten bei der Bezirksvertreterversammlung der CDU Südbaden die Kandidaten für die Landesliste zur Wahl des 19. Deutschen Bundestags. Gerade einmal zwei Stimmen entschieden zwischen der Gewinnerin Kordula Kovac und Matern von Marschall über den begehrten Listenplatz.

Kaum knapper hätte das Ergebnis der beiden Kandidaten für den begehrten 10. Listenplatz nicht ausgehen können. Lediglich zwei Stimmen (90 zu 88) entschieden über den Sieg von Kordula Kovac aus Wolfach. Die 59-jährige Verwaltungsbeamtin setzte in ihrer Rede vor allem auf die Stärkung des ländlichen Raums. Erst im Jahr 2013 kam sie als Nachrückerin in den Bundestag. Gestärkt vor allem auch durch die Frauenunion – so aus Kreis der CDU zu hören – konnte sie den aussichtsreichen Listenplatz für sich gewinnen. Enttäuschung herrschte bei Matern von Marschall, der nun in seinem Wahlkreis Freiburg (mit Teilen des Hochschwarzwalds) um das Direktmandat kämpfen muss. Landesliste: Spitzenkandidat der CDU-Landesliste ist der 74-jährige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Der promovierte Rechts- und Wirtschaftswissenschaftler holte seit 1972 das Direktmandant im Wahlkreis Offenburg. Auf Rang drei wurde der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU Bundesfraktion Volker Kauder gesetzt. Der 67-jährige Rechtsanwalt vertritt den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen und ist bereits seit 1990 Mitglied des deutschen Bundestags. Beide Spitzendpolitiker wurden per Akklamation bestätigt. Die Landesliste selbst wird in zwei Wochen beim CDU-Landesparteitag in Sindelfingen verabschiedet.

Stadtverband Gastgeber

„Der Stadtverband der CDU Löffingen mit Micha Bächle an der Spitze war ein hervorragende Gastgeber“, sagte der Bezirksvorsitzende Andreas Jung, was mit Bravo-Rufen der Politiker quittiert wurde. Diese Bezirksvertreterversammlung entscheide nicht nur über die Zukunft des Landes, sondern auch über Europa, unterstrichen Kreisvorsitzender Patrick Rapp und der Europaabgeordneter Andreas Schwab in ihren Reden.