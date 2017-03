Löffingen CDU Südbaden entscheidet in Löffingen über Listenplätze zur Bundestagswahl

Innerhalb weniger Monate wird Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble erneut in Löffingen erwartet.

Löffingen – Die CDU Südbaden trifft sich am Samstag, 11. März, in der Löffinger Festhalle, um über die Listenplätze für die Bundestagswahl zu entscheiden. Rund 200 Delegierte aus ganz Südbaden werden nach Löffingen kommen. Im Mittelpunkt der Bezirksvertreterversammlung steht die Bundestagswahl. Der Spitzenkandidat der CDU Baden-Württemberg und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wird ebenfalls nach Löffingen kommen und zu den Delegierten sprechen. Der Bundesfinanzminister war erst vor vier Monaten in der Löffinger Festhalle. Auch der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, wird an dem Parteitag teilnehmen und zur aktuellen politischen Lage sprechen. Die Delegierten werden auf dem Parteitag die Kandidaten für die Landesliste für die Bundestagswahl wählen. Organisiert wird der Parteitag vor Ort vom CDU Stadtverband Löffingen.