Unadingen CDU-Silber für Konrad Koßbiel und Bruno Kramer

Die Unadinger Christdemokraten zeichnen verdiente Mitglieder für ihre jeweils 40-jährige Parteitreue aus. Beide bekleideten zahlreiche Ämter und engagierten sich ehrenamtlich im Ort.

Langjährige engagierte Mitglieder wünscht sich jede politische Partei. Bei den Unadinger Christdemokraten konnten jetzt gleich zwei Kommunalpolitiker für zusammen 80-jähriges Engagement ausgezeichnet werden. Im Mittelpunkt der jüngsten Versammlung des CDU-Ortsverbandes Unadingen standen die Ehrungen für zwei verdiente Mitglieder für 40-jährige Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel. Dies betrifft Konrad Koßbiel, der sich politisch und ehrenamtlich auch in vielen Bereichen engagiert, wie der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Löffingen Micha erwähnte. Koßbiel war im Unadinger Gemeinderat ab 1970 bis zur Gemeindereform 1975 und danach im Ortschaftrat bis 1999 vertreten. Bruno Kramer hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche herausgehobene Positionen sowohl innerhalb der CDU, als auch darüber hinaus bekleidet. Hierzu zählen in Unadingen 35 Jahre Ortschaftrat, davon zehn Jahre als Ortsvorsteher; 20 Jahre Narrenvater und Kommandant der Feuerwehr, 25 Jahre im Gemeinderat der Stadt Löffingen und nicht zuletzt stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Löffingen seit dessen Gründung 1989.

Zählen kann der Ortsverein weiter auf die bewährte Führung. Bestätigt in geheimer Wahl wurde der langjährige Vorsitzende Bruno Kramer, auch in Personalunion als Schriftführer. Stellvertreter bleibt Martin Netz, mittlerweile auch als Hauptamtsleiter in der Stadt Löffingen vertreten. Als Schatzmeister fungiert Martin Kramer, als Beisitzer Werner Marx und Benno Ketterer. Geprüft wurde der Kassenbericht von Kuno Oschwald und Volker Oschwald. Die beiden Kassenprüfer stehen eine weitere Periode zur Verfügung.

Der Ortsverband hat derzeit 19 Mitglieder, dessen Vorsitzender erinnerte an die Veranstaltungen, sowie des CDU-Stadtverbandes, dem der Ortsverein abgehört und betonte die gute Zusammenarbeit.

Wie Bächle als Mitglied des Kreisvorstandes berichtete, steht bei der CDU die Bundestagswahl am 24. September im besonderen Blickpunkt. Zugestimmt wurde der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von 45 auf 50 Euro, abgestuft für Jugendliche (Studenten) auf 35 Euro.