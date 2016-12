30.12.2016 11:57 Stephan Rieger Göschweiler Brennholz gerät im Heizungskeller in Brand – Löffinger Feuerwehr bewahrt vor größerem Schaden

Schreck am frühen Morgen: In einem Aussiedlerhofs zwischen Göschweiler und Seppenhofen ist am Freitagmorgen gegen 6.50 Uhr im Heizungsraum ein Feuer ausgebrochen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass das Feuer auf den Rest des Gebäudes übergriff.

