Löffingen Blumen gesucht für Löffinger Fronleichnamsaltar

Katholische Frauengemeinschaft Löffingen schmückt für Feiertag den Altar im Maienland

Blumenteppiche an Fronleichnam gehören zum volkstümlich-religiösen Brauch, so auch in Löffingen. Seit vielen Jahrzehnten ist die katholische Frauengemeinschaft für den Blumenteppich und Altar im Maienland verantwortlich. Auch in diesem Jahr wird die Frauengemeinschaft vor dem Haus Walter Ganter einen Blumenteppich von vier auf vier Meter erstellen und davor einen rund zehn Meter langen Blumenweg, der zum Altar führt. Viele Jahrzehnte war es Erich Adrion (Drilli), der nicht nur hier, sondern auch an den anderen Altären die Motive erstellte. Damals, so erinnert sich Tochter Jutta Knöpfle, gab es noch andere Altarstandorte. Geblieben sind heute die Altare vor der Kirche (dieser wird meist von der Kleinkindgruppe geschmückt), im Maienland (Frauengemeinschaft), vor dem Haus Burger (von der Familie Burger gestaltet), sowie in der Kirche, hier sind die Kommunionkinder verantwortlich.

Seine Kreativität vererbte Gipsermeister Adrion an Tochter Jutta Knöpfle, die das Amt vor vielen Jahren von ihrem Vater übernommen hat. "In diesem Jahr wird es ein großer Ornament-Blumenteppich mit christlichen Motiven geben", verrät sie beim Malen auf die Vorlage. Hier bekommt sie Unterstützung von Ehemann Ernst. Der Altar wird am Vorabend aus der alten Witterschneekapelle geholt und vor dem Haus Ganter aufgebaut. Mutter Marta Adrion hat derweilen den Vorhang und die Altardecke schon auf Vordermann gebracht. Früh morgens um fünf Uhr wird dann an Fronleichnam der Altar von Helga Wider geschmückt und von Jutta Knöpfle mit ihrer Crew Rita Rosenstiel, Dorothea Schlatter, Waltraud Knöpfle, Renate Meder, Uli Heiler, Marianne und Inge Mayer, unterstützt in diesem Jahr von Firmling Lena Rappenegger, der Blumenteppich gelegt.

Noch werden dringend Blüten aller Blumen gesucht, dazu Farn, Tannenschößlinge und auch frischer Grasschnitt. Die Farbmotive richten sich nach den Blüten, die angeliefert werden. „Da bin ich recht flexibel“, sagt Jutta Knöpfle. Reichen diese nicht aus, arbeitet Jutta Knöpfle alternativ mit Sand. Die Stärkung mit frischem Kaffee und Brötchen bringt Rita Dietrich am frühen Morgen den fleißigen Damen.