Löffingen Beliebte Löffinger Lehrerin Maria Waßmer feiert 70. Geburtstag

Pädagogin engagiert sich auch im Ruhestand ehrenamtlich für Flüchtlinge.

Der Name Waßmer hat nicht nur im Baarstädtchen Löffingen Gewicht. Das Lehrer-Ehepaar engagiert sich vielfältig und das Wort Ehrenamt hat hier besonders Gewicht. Nun feiert am heutigen Freitag, 14. Juni, Maria Waßmer ihren 70. Geburtstag. Die beliebte Lehrerin hat viele Löffinger während ihrer ersten Schritte in ihrer Schulzeit liebevoll und hilfreich begleitet. Vor allem war sie durch ihre Zusatzausbildung für Legasthenie (Lese- und Rechtschreibschwäche) und Dyskalkulie (Rechenschwäche) für manchen Schüler eine Stütze, um den Schulalltag zu meistern und die Schwächen durch entsprechende Unterstützung aufzufangen. Als Beratungslehrerin hat sie sich auch deren Eltern in der gesamten Löffinger Raumschaft viel Unterstützung und Halt gegeben.

Diese Liebe zu helfen zeigte sich schon bei der ersten Flüchtlingswelle während des Balkan-Kriegs. Nach ihrer Pensionierung, Maria Waßmer war 41 Jahre im Schuldienst, setzte sie zusammen mit Ehemann Werner ihre ganze Energie für die Flüchtlinge ein und gründete den Flüchtlingshelferkreis, um allen Flüchtlingen zu helfen und um ihnen ein Leben in Würde und Sicherheit zu ermöglichen. Sie unterrichtet zu Hause oder in der Flüchtlingsunterkunft, kümmert sich um jede Person, die Unterstützung braucht. Das Engagement für dieses fast 24-stündige Ehrenamt ist unerschöpflich und reicht von Aktionen wie das Herrichten von Wohnungen, das Organisieren von Fahrrädern bis hin zu Behörden- und Arztgängen. Erst Anfang des Jahres wurde die Jubilarin zusammen mit ihrem Helferteam von der Stadt ausgezeichnet.

Geboren wurde Maria Waßmer in Jever/Nordsee, hier hatten ihre Eltern – sie waren aus Schlesien vertrieben – eine Bleibe gefunden. Da es aber keine Arbeit gab, entschloss sich die junge Familie 1953 in den Süden des Landes zu ziehen. Mit Eltern und Oma ging es direkt ins Baarstädtchen, zuerst in ein Zimmer ins Gasthaus "Löwen", dann zu Franz Göhry und dann in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu Familie Baader an die Haslachstraße. 1955 zog die Familie nach Neustadt, hier besuchte die Jubilarin das Gymnasium um anschließend an der PH in Freiburg für Grundschule mit den Schwerpunkten Englisch und Theologie zu studieren. Ihr Weg führte sie dann 1969 direkt nach Löffingen, wo sie bis zu ihrer Pensionierung aktiv war.

Das private Glück fand die Jubilarin schon sehr früh mit Werner Waßmer, dem sie 1969 das Ja-Wort gab. Beide waren in der Kirchenarbeit in Neustadt aktiv und liebten auch das Theaterspiel. 1975 wurde Tochter Susanne, 1977 Sohn Jörg geboren. Seit 1981 haben sich die Waßmers nach umfangreichen Renovierungsarbeiten an der Mailenandstaße ein attraktives Zuhause geschaffen.

Langeweile kennt Maria Waßmer nicht, denn neben dem Flüchtlingshelferkreis engagiert sie sich seit sechs Jahren auch im Strickkreis.