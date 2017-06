Löffingen Bei den Bachheimer Pfingstwandertagen war die Höhenstrecke der Favorit

Wandern und die Natur erleben: So hieß es auch bei den 43. Bachheimer Pfingstwandertagen, und wegen des davor gefallenen Regens war die Höhenstrecke Favorit

Bachheim (pb) Helmut Schreiber und Berthold Meßmer hatten am Sonntag bei der Wanderanmeldung ordentlich zu tun, vor allem auch damit, die Wanderer über den Streckenverlauf zu informieren. Aufgrund des vorausgegangenen Regens wurde den Wanderern ans Herz gelegt, in der Wutach- und Gauchachschlucht vorsichtig zu sein und nach Möglichkeit die Engeschlucht nicht zu begehen. "Natürlich muss jeder selbst entscheiden, doch für uns war es wichtig aufzuzeigen, dass die Schlucht nur mit gutem Schuhwerk am besten mit Wanderstöcken und guter Kondition zu laufen sei", erklärten übereinstimmend Narrenvater Arno Moritz und Helmut Schreiber. Vor allem die Engeschlucht sei nach starkem Regen sehr gefährlich und habe viele Rutschstellen. "Wir waren schon sehr froh, dass nach den Hangabrutschen die Schlucht überhaupt wieder begehbar war", so der Narrenvater. Erfreulicherweise nahmen sehr viele Wanderer den Höhenweg, der wunderbare Ausblicke bot.

"Pünktlich zum Wanderstart kommt die Sonne", so eröffnete am Sonntagmorgen Arno Moritz den Wandertag. Den ganzen Tag über schien sie und präsentierte Bachheim und die Region von seiner schönsten Seite. Am Montag hatten die Wanderer nicht so viel Glück. Doch Wandern geht bei jedem Wetter wenn auch mit der Regenjacke. Die genaue Wanderbilanz wird es zwar erst Morgen geben, doch der Veranstalter war sehr zufrieden. Manch ein Gast kam auch ohne Wanderstiefel nach Bachheim, einfach um die herrliche Atmosphäre oder die kulinarischen Köstlichkeiten im Zelt zu genießen. Das Bachheimer Schnitzel war der Renner, doch auch Vegetarier kamen mit der Reispfanne auf ihre Kosten, auch das beliebte Hirschgulasch fand Absatz.

Die Kinder kamen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Neben dem Eismann – hier hieß es am Sonntag Schlange stehen – lockten die kostenlosen Kettcar-Fahrten. "Glück beim Schuss" fragte der Musikverein, der wieder mit dem Schießstand vor Ort war. So mancher konnte seiner Angebeteten eine Rose schießen.